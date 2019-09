UFC’nin en iyileri belli oldu: Nurmagomedov ve Şevçenko, Conor McGregor’ı geride bıraktı

View this post on Instagram

More adding to my belt after my second Title defense ! Two Rubys now with the date and place of each bout 🙂 Looking for the next one 👊🏻👊🏻👊🏻 Новое добавление к моему поясу ! Ещё один красный рубин с гравировкой даты и места где я провела его защиту ! #UFC #TheBullet 📸 @julianchavez16 Makeup @alinchik_mayorova Hair Stylist @ekutanova Director @tatiana_fomin_