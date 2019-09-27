UFC’nin en iyileri belli oldu: Nurmagomedov ve Şevçenko, Conor McGregor’ı geride bıraktı

Listede UFC hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov ikinci sıraya, ilk sıraya ise ABD’li dövüşçü Jon Jones yerleşti.
Şevçenko, geçtiğimiz aralık ayında eski dünya şampiyonu Joanna Jedrzejczyk’i yendikten sonra şampiyonluğa aday gösterilmişti. Sonrasında Jessica Eye ve Liz Carmouche karşısında yaptığı savunma ise, kendisini UFC listesinde yukarılara taşımıştı.
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More adding to my belt after my second Title defense ! Two Rubys now with the date and place of each bout 🙂 Looking for the next one 👊🏻👊🏻👊🏻 Новое добавление к моему поясу ! Ещё один красный рубин с гравировкой даты и места где я провела его защиту ! #UFC #TheBullet 📸 @julianchavez16 Makeup @alinchik_mayorova Hair Stylist @ekutanova Director @tatiana_fomin_
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McGregor, geçtiğimiz yıl Khabib Nurmagomedov’a mağlup olmuş ve rakibine Müslüman olduğu için ‘terörist’ diyerek hakaret etmişti. McGregor, Nurmagomedov’a Ekim 2018’deki olaylı maçta yenildikten sonra cezası nedeniyle UFC’de hiç dövüşmedi. Sporcunun 2020 başlarında yeniden dövüşmesi ve listede yeniden yükselmesi, belki de yeniden bir unvan kazanması bekleniyor.
Diğer yandan McGregor hakkında basına yansıyan tek olumsuz haber bu değil. Sporcu daha sonra bir başka skandala daha imza atmış ve Nurmagomedov’un tesettürlü eşi hakkında ‘havlu’ benzetmesi yapmıştı.
Sıklet ve cinsiyet farkına bakılmaksızın eşit şartlarda mukayese edildiğinde, UFC sporcuları aşağıdaki gibi sıralanıyor:
1. Jon Jones
2. Khabib Nurmagomedov
3. Henry Cejudo
4. Henry Cejudo
5. Amanda Nunes
6. Daniel Cormier
7. Max Holloway
8. Kamaru Usman
9. Robert Whittaker (+1)
10. Tony Ferguson (-1)
11. Valentina Şevçenko (+1)
12. Conor McGregor (-1)
13. Dustin Poirier
14. Israel Adesanya
15. Tyron Woodley
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