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18:13 27 Eylül 2019
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    UFC’nin en iyileri belli oldu: Nurmagomedov ve Şevçenko, Conor McGregor’ı geride bıraktı

    Spor
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    UFC, sıklet ve cinsiyet farkına bakılmaksızın eşit şartlarda mukayese edilen en iyi sporcularının listesini yayınladı. Listede sinek sıklet şampiyonu Valentina Şevçenko, son zamanlarda basında adı sıkça olumsuz haberlerle duyulan Conor McGregor’ı alt ederek 11. sıraya yerleşti. 

    Dünyaca ünlü İrlandalı karma dövüş (MMA) sporcusu Conor McGregor
    © AP Photo / John Locher
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    UFC, en iyi dövüşçülerin listesini yayınladı. Yayınlanan listede Kırgızistan doğumlu UFC sinek sıklet şampiyonu Valentina ‘Bullet’ (Mermi) Şevçenko’nun, sıklet farkına bakılmaksızın eşit şartlarda mukayese edildiğinde dövüş sanatları ustası Conor McGregor’ı alt ettiği görüldü. Şevçenko listenin 11. sırasında yerini korumaya devam ederken, bir sıra gerileyen McGregor, 12. sırada yer aldı.

    Listede UFC hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov ikinci sıraya, ilk sıraya ise ABD’li dövüşçü Jon Jones yerleşti.

    Şevçenko, geçtiğimiz aralık ayında eski dünya şampiyonu Joanna Jedrzejczyk’i yendikten sonra şampiyonluğa aday gösterilmişti. Sonrasında Jessica Eye ve Liz Carmouche karşısında yaptığı savunma ise, kendisini UFC listesinde yukarılara taşımıştı.

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    McGregor, geçtiğimiz yıl Khabib Nurmagomedov’a mağlup olmuş ve rakibine Müslüman olduğu için ‘terörist’ diyerek hakaret etmişti. McGregor, Nurmagomedov’a Ekim 2018’deki olaylı maçta yenildikten sonra cezası nedeniyle UFC’de hiç dövüşmedi. Sporcunun 2020 başlarında yeniden dövüşmesi ve listede yeniden yükselmesi, belki de yeniden bir unvan kazanması bekleniyor.

    Diğer yandan McGregor hakkında basına yansıyan tek olumsuz haber bu değil. Sporcu daha sonra bir başka skandala daha imza atmış ve Nurmagomedov’un tesettürlü eşi hakkında ‘havlu’ benzetmesi yapmıştı.

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    © Instagram/likajojua
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    Ünlü sporcu,  bir otelden çıkışı sırasında kendisini görüntülemeye çalışan bir hayranın telefonunu elinden alarak yere atmıştı. Aynı zamanda memleketi İrlanda'da bir barda ikram ettiği içkiyi reddeden yaşlı adamı da yumruklamıştı.

    Sıklet ve cinsiyet farkına bakılmaksızın eşit şartlarda mukayese edildiğinde, UFC sporcuları aşağıdaki gibi sıralanıyor:

    1. Jon Jones

    2. Khabib Nurmagomedov

    3. Henry Cejudo

    4. Henry Cejudo

    5. Amanda Nunes

    6. Daniel Cormier

    7. Max Holloway

    8. Kamaru Usman

    9. Robert Whittaker (+1)

    10. Tony Ferguson (-1)

    11. Valentina Şevçenko (+1)

    12. Conor McGregor (-1)

    13. Dustin Poirier

    14. Israel Adesanya

     

    15. Tyron Woodley

    Etiketler:
    UFC
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