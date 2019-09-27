Babel, Galatasaray'ı hackledi

Yarın gerçekleşecek Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı öncesi, Galatasaray'ın Instagram hesabından 'Hesabımız hacklendik' paylaşımı yapıldı.

Mesajdan birkaç dakika sonra ise hesabı ele geçiren kişi ortaya çıktı.

Yıldız futbolcu Ryan Babel, Galatasaray'ın hesabından "Hesabınız benim tarafımdan ele geçirildi" yazan bir video paylaştı. Babel daha sonra takım arkadaşlarının antrenman anlarından görüntülerin videosunu paylaştı.

© Fotoğraf : Instagram/Galatasaray Galatasaray'ın Instagram hesabından paylaşılan hikaye

‘Kıtalararası Derbi’de Galatasaray ve Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya gelecek. ‘Parçalı’ ile ‘Çubuklu’ yarın saat 20:00’da, Türk Telekom Stadı’nda 390.kez kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı BeIN Sports kanalı yayınlayacak.