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19:44 27 Eylül 2019
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    'Salah'a oy verdik, niye sayılmadı' diye isyan eden Mısır'a FIFA'dan yanıt: Geçersiz, çünkü formu yanlış doldurmuşsunuz

    © AFP 2019 / Ozan Kose
    Spor
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    FIFA, Messi'yi Yılın Erkek Futbolcusu ilan etmesine tepki gösteren ülkelerden Mısır'ın oylarının sayılmaması nedenini açıkladı: Formları yanlış doldurdunuz, düzeltin diye iki kere uyardık, ama zamanında ulaştırmadınız.

    Cristiano Ronaldo, Lionel Messi
    © Fotoğraf : Twitter/UEFA
    Messi'ye verilen 'Yılın Futbolcusu' ödülü tartışılıyor: 'Oylar yanlış sınıflandırıldı' iddiası
    Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) yılın en iyilerini ödüllendirirken Lionel Messi'ye 'Yılın Erkek Oyuncucusu' ilan etmesine tepki gösteren ülkelerden biri olan Mısır'ın oylarının yok sayıldığı suçlamasına yanıt geldi.

    Her yıl üye ülkelerin gazetecileri, milli takımlarının teknik direktörleri ve kaptanları tarafından belirlenen puanlamaya göre ödüller dağıtılırken, Mısır'ın milli futbol ikonu Muhammed Salah için verdiği oyların FIFA tarafından geçersiz sayıldığı ortaya çıktı.

    Mısır'ın oylarının geçersiz sayılmasını büyük harflerle imzalanmasıyla gerekçelendiren FIFA, şu açıklamayı yaptı:

    Lionel Messi ve Megan Rapinoe
    © AFP 2019 / Marco Bertorello
    'FIFA En İyiler' ödülleri sahiplerini buldu
    "Oylama formlarındaki imzalar büyük harfle atıldığından geçersiz (otantik değil) sayıldı. Üstelik oylama formları zorunlu olmasına rağmen Genel Sekreter'in imzasını içermiyordu. Mısır Futbol Federasyonu'na formları doğru şekilde göndermesi için iki kez uyarı gönderdik, ama 21 Ağustos mühletine kadar bize ulaştırmadılar." 

    FIFA'nın pazartesi günü Yılın Oyuncusu oylama sonuçlarını açıklamasının ardından, Mısır Futbol Federasyonu, Sudan takımının teknik direktörü ve Nikaragua'nın takım kaptanı sayılmamış veya yanlış sınıflandırılmış oylar olduğunu iddia etmişti. 

    Yılın Oyuncusu sonuç belgesinde Mısır Milli Takım Teknik Direktörü Şevki Garib ile kaptan Ahmed el Muhammedi'nin oyları gösterilmezken, Mısır Futbol Federasyonu, ikilinin Liverpool forması giyen Mısırlı milli futbolcu Salah için kullandığı oyların neden sayılmadığına dair FIFA'dan açıklama talep etmişti. 

    Muhammed Salah- Liverpool
    © AP Photo / Felipe Dana
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    Listede Barcelona forması giyen Arjantinli milli futbolcu Messi'nin 20 puan gerisinde kalarak 4. olan Salah, hayal kırıklığını sosyal medyada dışa vurdu. 

    Twitter hesabının biyografi bölümünden Mısır milli takımını çıkarıp sadece Liverpool'u bırakan Salah, tepkiler üzerine "Mısır ve halkına sevgimi değiştirmek için ne kadar uğraşsalar da başaramayacaklar" diye tweetledi. 

    FIFA tarafından oyu geçerli sayılan tek Mısırlı, gazeteci Hany Danial oldu. Ancak o da oyunu Salah'ın Liverpool'dan takım arkadaşı olan Senegalli yıldız Sadio Mane'den yana kullanmıştı. 

    Etiketler:
    Mısır, Muhammed Salah, Lionel Messi, FIFA yılın en iyi futbolcusu, FIFA
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