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15:21 29 Eylül 2019
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    Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı önce tribünleri doldurdu.

    Araştırma: Her üç kişiden biri Galatasaraylı

    © AA /
    Spor
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    Araştırma şirketi Areda Survey'in yaptığı araştırmada, Türkiye'de her üç kişiden birinin Galatasaray'ı tuttuğu ve en fazla taraftarı olan kulübün sarı-kırmızılılar olduğu belirlendi. Birçok yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe ise transferde en başarılı kulüp oldu.

    Araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan en fazla taraftarı olan futbol kulübü, takımlarının transfer politikaları, hakemlere güven gibi konuları içeren araştırmanın sonuçları yayımlandı.

    Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı sonrası, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile fotoğraf çektirmek isteyen sarı-kırmızılı minik taraftarın fotoğrafını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çekti.
    © İHA /
    Ali Koç, Mustafa Cengiz ile bir taraftarın fotoğrafını çekti
    Türkiye'deki 81 kentte, 18 yaş üstü 7 bin 500 kişiyle yapılan araştırmada her üç kişiden birinin Galatasaray'a gönül verdiği ve sarı-kırmızılıların ülke çapında en fazla taraftarı olan kulüp olduğu belirlendi.

    Galatasaray’ın en fazla taraftarı olmasında, Türkiye’de ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarıların rol oynadığı kaydedildi. 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazanan tek Türk takımı olmasının da, Galatasaray’ı taraftar sayısı yönünden diğer kulüplerin önüne geçirdiği araştırmada yer aldı.

    Araştırma sonuçlarına göre, Galatasaray’dan sonra en fazla taraftarı olan kulüp Fenerbahçe oldu. Listenin üçüncü sırasında ise Beşiktaş bulunuyor.

    EN FAZLA TARAFTARI BULUNAN TAKIMLAR

    • Galatasaray
    • Fenerbahçe
    • Beşiktaş
    • Trabzonspor
    • Bursaspor
    • Diğer

    TRANSFERDE EN BAŞARILI FENERBAHÇE

    Araştırmada kulüplerin transfer karneleri de ele alındı. Transferde en başarılı takımın sorulduğu katılımcıların çoğu ‘Fenerbahçe’ yanıtını verdi. Bu sezon başında Vedat Muriç, Garry Rodriguez, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Max Kruse gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, araştırma sonucunda listenin ilk sırasında yer aldı. Fenerbahçe’yi bu bölümde Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş izledi.

    Fenerbahçe
    © Fotoğraf : DHA
    Fenerbahçe'den altyapıya 17 transfer
    Futbolseverler arasında yapılan çalışmada, katılımcılara, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun şampiyonunun kim olacağı da soruldu. ‘Galatasaray’ diyenlerin oranı yüzde 36,4 oldu. Fenerbahçe’nin şampiyon olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 32.5 olarak kaydedildi. Siyah-beyazlı ekip yüzde 16.1 oranıyla üçüncü sırayı aldı. Trabzonspor ise şampiyonluk beklentisinde yüzde 9.8’de kaldı.

    Çalışmanın bir diğer bölümünde ise futbolseverlere forma beğenileri soruldu. Araştırmaya göre, dört büyük takımın yeni sezon formaları arasında en fazla Galatasaray’ın formaları beğenildi. En fazla beğenilen ikinci tasarım ise Fenerbahçe’nin oldu. Üçüncü sırada Beşiktaş yer alırken, Trabzonspor forması dördüncü oldu.

    'HAKEMLER TARAFSIZ KARAR VERMİYOR'

    Öte yandan, ‘Türkiye’de futbol hakemlerinin tarafsız karar verdiğine inanıyor musunuz?’ sorusunun da yöneltildiği ankette, katılımcıların yüzde 84.1’i ‘Hayır inanmıyorum’ cevabını verirken, yüzde 15.9’u ise ‘Evet inanıyorum’ dedi.

    Etiketler:
    Futbol, Türkiye, UEFA, Beşiktaş, Trabzonspor, Taraftar, Fenerbahçe, Areda Survey, Galatasaray
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