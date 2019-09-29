Araştırma: Her üç kişiden biri Galatasaraylı

Araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan en fazla taraftarı olan futbol kulübü, takımlarının transfer politikaları, hakemlere güven gibi konuları içeren araştırmanın sonuçları yayımlandı.
Galatasaray’ın en fazla taraftarı olmasında, Türkiye’de ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarıların rol oynadığı kaydedildi. 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazanan tek Türk takımı olmasının da, Galatasaray’ı taraftar sayısı yönünden diğer kulüplerin önüne geçirdiği araştırmada yer aldı.
Araştırma sonuçlarına göre, Galatasaray’dan sonra en fazla taraftarı olan kulüp Fenerbahçe oldu. Listenin üçüncü sırasında ise Beşiktaş bulunuyor.
EN FAZLA TARAFTARI BULUNAN TAKIMLAR
- Galatasaray
- Fenerbahçe
- Beşiktaş
- Trabzonspor
- Bursaspor
- Diğer
TRANSFERDE EN BAŞARILI FENERBAHÇE
Araştırmada kulüplerin transfer karneleri de ele alındı. Transferde en başarılı takımın sorulduğu katılımcıların çoğu ‘Fenerbahçe’ yanıtını verdi. Bu sezon başında Vedat Muriç, Garry Rodriguez, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Max Kruse gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, araştırma sonucunda listenin ilk sırasında yer aldı. Fenerbahçe’yi bu bölümde Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş izledi.
Çalışmanın bir diğer bölümünde ise futbolseverlere forma beğenileri soruldu. Araştırmaya göre, dört büyük takımın yeni sezon formaları arasında en fazla Galatasaray’ın formaları beğenildi. En fazla beğenilen ikinci tasarım ise Fenerbahçe’nin oldu. Üçüncü sırada Beşiktaş yer alırken, Trabzonspor forması dördüncü oldu.
'HAKEMLER TARAFSIZ KARAR VERMİYOR'
Öte yandan, ‘Türkiye’de futbol hakemlerinin tarafsız karar verdiğine inanıyor musunuz?’ sorusunun da yöneltildiği ankette, katılımcıların yüzde 84.1’i ‘Hayır inanmıyorum’ cevabını verirken, yüzde 15.9’u ise ‘Evet inanıyorum’ dedi.
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