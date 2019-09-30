2005’ten beri bir ilk: Rus sporcu Sidorova, Dünya Atletizm Şampiyonası’nda sırıkla atlamada altın madalya aldı

Katar’daki Dünya Atletizm Şampiyonası’nda bağımsız olarak yarışan Rus sporcu Anjelika Sidorova, sırıkla atlamada 4.95 metre atlayarak hem kişisel rekorunu kırdı hem de altın madalyanın sahibi oldu. Sidorova böylece ayrıca 2005’ten beri dünya şampiyonasında bu yüksekliği geçmeyi başaran ilk kadın atlet oldu.

Rusya’ya yönelik yasak nedeniyle Dünya Atletizm Şampiyonası’nda bağımsız olarak yarışan Anjelika Sidorova, altın madalya kazandı. İlk denemelerinde 4.90 metrelik atlayış yapan sporcu, üçüncü denemesinde 4.95 metre atlayarak kişisel rekorunu da kırdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Anzhelika Sidorova (@aanzh)'in paylaştığı bir gönderi ( 29 Eyl, 2019, 6:48ös PDT )

Rus sporcu böylece 4.90 metrelik atlayış yapan ABD’li Sandi Morris’i ve 4.85 metrelik atlayış yapan Yunan olimpiyat şampiyonu Katerina Stefanidi’yi geride bıraktı.

Sidorova, ayrıca Yelena İsinbayeva’nın 2005’teki atlayışından sonra dünya şampiyonasında 4.95 atlamayı başaran ilk kadın sporcu olmayı başardı.

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‘ALTIN ALTINDIR’

Doha’daki şampiyonada altın madalya alan ilk Rus sporcu da olan Sidorova, bağımsız yarıştığı için madalya töreninde Rusya ulusal marşı çalınmadı, bayrağı da direğe çekilmedi.

Reuters’ın aktardığına göre, 28 yaşındaki sporcu, gümüş ve bronz madalya alan sporcuların kutlamayı bayrakları ile yaptıklarını gördüğünde çok rahatsız hissettiğini ifade etti.

Sidorova “Tüm bunlar çok rahatsız edici, yine de çok mutluydum. Altın altındır” dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Anzhelika Sidorova (@aanzh)'in paylaştığı bir gönderi ( 12 Eyl, 2019, 1:13öö PDT )

Sidorova, ayrıca gülerek ülkesine döndüğünde de madalyasını, Doha’ya gelmeden önce aldığı krem şanti ile kutlayacağını söyledi: “Eve gidip onu yiyeceğim.”

Rusya Atletizim Federasyonu’nun Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’ne (IAAF) üyeliği, doping kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla Kasım 2015’te askıya alınmıştı. Rusya ise iddiaları reddetmişti. Testler sonucunda temiz olduğu kanıtlanan bazı sporcuların bağımsız olarak yarışmasına izin verilmişti. Sidorova da bunlardan biriydi. Bu nedenle müsabakada ülkesinin bayrağının renklerini taşıyan bir kıyafet yerine mavi bir kıyafet giydi.