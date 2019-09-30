Kayıt
12:44 30 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Katar’daki Dünya Atletizm Şampiyonası

    2005’ten beri bir ilk: Rus sporcu Sidorova, Dünya Atletizm Şampiyonası’nda sırıkla atlamada altın madalya aldı

    © REUTERS / FABRIZIO BENSCH
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 40
    Abone ol

    Katar’daki Dünya Atletizm Şampiyonası’nda bağımsız olarak yarışan Rus sporcu Anjelika Sidorova, sırıkla atlamada 4.95 metre atlayarak hem kişisel rekorunu kırdı hem de altın madalyanın sahibi oldu. Sidorova böylece ayrıca 2005’ten beri dünya şampiyonasında bu yüksekliği geçmeyi başaran ilk kadın atlet oldu.

    Rusya’ya yönelik yasak nedeniyle Dünya Atletizm Şampiyonası’nda bağımsız olarak yarışan Anjelika Sidorova, altın madalya kazandı. İlk denemelerinde 4.90 metrelik atlayış yapan sporcu, üçüncü denemesinde 4.95 metre atlayarak kişisel rekorunu da kırdı.

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    Anzhelika Sidorova (@aanzh)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Rus sporcu böylece 4.90 metrelik atlayış yapan ABD’li Sandi Morris’i ve 4.85 metrelik atlayış yapan Yunan olimpiyat şampiyonu Katerina Stefanidi’yi geride bıraktı.

    Sidorova, ayrıca Yelena İsinbayeva’nın 2005’teki atlayışından sonra dünya şampiyonasında 4.95 atlamayı başaran ilk kadın sporcu olmayı başardı.

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    Anzhelika Sidorova (@aanzh)'in paylaştığı bir gönderi ()

    ‘ALTIN ALTINDIR’

    Doha’daki şampiyonada altın madalya alan ilk Rus sporcu da olan Sidorova, bağımsız yarıştığı için madalya töreninde Rusya ulusal marşı çalınmadı, bayrağı da direğe çekilmedi.

    Reuters’ın aktardığına göre, 28 yaşındaki sporcu, gümüş ve bronz madalya alan sporcuların kutlamayı bayrakları ile yaptıklarını gördüğünde çok rahatsız hissettiğini ifade etti.

    Sidorova “Tüm bunlar çok rahatsız edici, yine de çok mutluydum. Altın altındır” dedi.

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    Anzhelika Sidorova (@aanzh)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Sidorova, ayrıca gülerek ülkesine döndüğünde de madalyasını, Doha’ya gelmeden önce aldığı krem şanti ile kutlayacağını söyledi: “Eve gidip onu yiyeceğim.”

    Rusya Atletizim Federasyonu’nun Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’ne (IAAF) üyeliği, doping kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla Kasım 2015’te askıya alınmıştı. Rusya ise iddiaları reddetmişti. Testler sonucunda temiz olduğu kanıtlanan bazı sporcuların bağımsız olarak yarışmasına izin verilmişti. Sidorova da bunlardan biriydi. Bu nedenle müsabakada ülkesinin bayrağının renklerini taşıyan bir kıyafet yerine mavi bir kıyafet giydi.

     

    Etiketler:
    sırıkla atlama, Anjelika Sidorova, Dünya Atletizm Şampiyonası
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Olağandışı sürüş koşullarından dolayı Bolivya’daki Yungas yolu “Ölüm Yolu” olarak adlandırıldı. Yungas yolunun bulunduğu Bolivya'nın başkenti La Paz, dünya’nın en yüksek rakımına sahip başkentleri arasında yer alıyor. Yungas yoluna ulaşılması için 4.650 metre yüksekliğe çıkmak gerekiyor. Yolun “Ölüm Yolu” olarak adlandırılmasının sebebi, her yıl 200 ila 300 kişinin burada can vermesinden kaynaklanıyor. Buna rağmen tur şirketleri bu yolda yokuş aşağı ekstrem sporla uğraşan bisikletçileri götürmeye devam ediyor.
    Macerasever turistler için gözde yerler
    Karikatür
    ABD'den Suudi Arabistan'a ek Patriot
    Suudi Arabistan’da Patriot sistemi konuşlandırılmış yerlerin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet