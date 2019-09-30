Formula 1 Rusya Grand Prix’sinde galibiyet yine Hamilton’ın

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Formula 1 2019 16. Grand Prix’sinin galibi Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu. Hamilton, şu an Formula 1 şampiyonasını 73 puanla önde götürüyor.

Lewis Hamilton, Soçi’deki Formula 1 2019 16. Grand Prix’sinde galibiyeti bu yıl da kimseye bırakmadı. Şampiyonayı önde götüren Mercedes pilotu Hamilton, yarışta birinci oldu. Rusya Grand Prix’sini dördüncü kez kazanan (2014, 2015, 2018) Hamilton, böylece kariyerinin 82. galibiyetini de elde etti.

Tarihte en çok Grand Prix birinciliğini elde ederek Michael Schumacher’in rekorunu kıran Hamilton, Formula 1 şampiyonasını 73 puanla önde götürüyor.

Hamilton’ın dört saniye gerisindeki takım arkadaşı Valtteri Bottas ise yarışta ikinci oldu. Ferrari’nin pilotu Charles Leclerc de üçüncülüğe yerleşti.

Hamilton’ın zaferi, Singapur, İtalya ve Belçika’daki Grand Prix’lerde art arda galibiyeti alan Ferrari ekibinin serisini bozmuş oldu.

Diğer yandan dört kez dünya şampiyonu olan Alman Ferrari pilotu Sebastian Vettel’in takım kurallarına uymadığı da basına yansıdı. Yarış öncesindeki plana göre, Vettel’in Leclerc’le birlikte, yarışa ikinci başlayan Hamilton’ın öne geçmesini engellemesi gerekiyordu.

Leclerc kendisi için belirlenen stratejiyi uygularken, öndeki isim olan Vettel, takım arkadaşı Leclerc’in kendisini geçmesine izin vermesi talimatına uymadı. Leclerc, yarışın ortasında Ferrari takımından yeni taktikler almak durumunda kaldı. Vettel ise aracının güç ünitesinde sorun çıkması nedeniyle yarış dışı kaldı.