Ayan: Bakanı resimden çıkarttığımız anda ne Ali Koç o resmi çeker ne de Mustafa Bey Ali Koç'la o kareye girer

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, derbi günü Galatasaray Kulübü Başkanı Mehmet Cengiz ile sarı kırmızı formalı küçük bir kız çocuğunun fotoğrafını çekmişti. Söz konusu olay, sporseverlerin gündemine oturmuştu.

Mehmet Ayan [@mehmetayan75]: ''Sayın bakanımızı resimden çıkarttığımız anda ne Ali Koç o resmi çeker ne de Mustafa bey Ali Koç'la o kareye girer. Türk futbolunun resmi budur. Allah ömür verecek, hepimiz göreceğiz hepsi satılacak'' @tvnet #4X4Futbol pic.twitter.com/IvoyICy3kl — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 30, 2019

Lig Radyo yorumcusu Mehmet Ayan ise, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun o sırada ortamda bulunmaması durumunda, bu fotoğrafın çekilemeyeceğini savundu. Ayan, TVNet'te yaptığı değerlendirmede “Sayın bakanımızı resimden çıkarttığımız anda ne Ali Koç o resmi çeker, ne de Mustafa Bey, Ali Koç'la o kareye girer. Türk futbolunun resmi budur. Allah ömür verecek, hepimiz göreceğiz; hepsi satılacak" görüşünü dile getirdi.

​FOTOĞRAFIN HİKAYESİ NEYDİ?

Öte yandan Sabah gazetesinde yer alan iddiaya göre, söz konusu fotoğrafın hikayesi şöyle:

"Derbi sonrasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu protokol tribününde iki kulüp başkanı ile sohbet etmeye başladı. Bu sırada Mustafa Cengiz'i gören Galatasaray taraftarı kız çocuğu fotoğraf çektirmek istedi. Ali Koç, yanında duran sarıkırmızı formalı taraftara sarılmak istese de Fenerbahçe Başkanı'nı tanıyan çocuk Mustafa Cengiz'e doğru koşup sarıldı ve herkesi güldürdü. Cengiz, cep telefonunu çıkaran minik çocuğun babasına poz vermeye hazırlanıyordu ki Ali Koç'tan tarihi bir jest geldi. Kız çocuğunun babasından telefonu alan başkan Koç, mevkidaşı Cengiz'in minik taraftarla fotoğrafını kendisi çekti."