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    Athletics - World Athletics Championships - Doha 2019 - Men's 400 Metres Hurdles Semi Finals - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - September 28, 2019 Qatar's Abderrahman Samba races out of the blocks at the start of his semi final REUTERS/Lucy Nicholson TPX IMAGES OF THE DAY

    Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yeni tartışma: Kadın sprinterlerin genital bölgesini çeken çıkış kameralarına kısıtlama

    © REUTERS / Lucy Nicholson
    Spor
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    Katar'ın beşkenti Doha'da cehennem sıcağında seyircisiz geçen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda sprint çıkış takozlarına konulan yeni kameralar da tartışma yarattı. Alman kadın sprinterlerin kameraların üzerine tırmanmak zorunda kalmalarını ve genital bölgelerinin yakından çekilmesini protesto etmesine üzerine IAAF çekimlere kısıtlama getirdi.

    Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki yeni yakın çekim kameraları kadın koşucuların tepkisini çekti.

    Çıkış takozlarına konulan yeni minyatür kameralar, 'yarıştan önceki en yoğun, en heyecanlı anları yakalamak' amacıyla yerleştirildi. 

    Ancak 100 metre yarışında çıkış için pozisyon alırken kameraların üzerine tırmanmaktan rahatsız olan kadın koşucular, genital bölgelerinin yakından çekilmesinden de şikayetçi oldu.

    Bild gazetesine konuşan kadın sporculardan Alman sprinter Gina Lückenkemper, "Bu kameranın geliştirilmesi sürecine tek bir kadın dahil edildi mi? Bence hayır, hiç sanmıyorum. Bunu protesto edecek tek kişinin de biz olmadığını sanıyoruz" diye çıkıştı.

    "Dar atlet şortlarla çıkış takozundaki kameranın üzerine tırmanmak bana çok rahatsızlık verdi" diye ekleyen Lückenkemper'e bir diğer Alman atlet Tatjana Pinto da katıldı.

    Lückenkemper ile Pinto'nun 100 metre yarı finellerinde elenmelerinin ardından yükselttikleri eleştiriler üzerine Alman Atletizm Federasyonu'ndan (DLV) yetkililer devreye girdi.

    Ramil Guliyev
    © AA /
    Ramil Guliyev finalde
    Yeni yakın çekim kameralarından yayınların sınırlandırılmasını isteyen DLV, atletler çıkış takozlarına yerleştikten sonra yakın çekim kameralardan yayın yapılmasını ve sadece yüze doğru yakın çekim yapılması gibi taleplerde bulundu.

    DLV'nin baskısı, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) nezdinde sonuç verdi. 

    Pazar gecesi taraflar uzlaşmaya vardı. Büyük ekrana yansıtılan yakın çekimlerin sadece atletleri sprinte çıkmalarına anlar kala takozlara çömelirken göstermesi ve bu kameralardan alınan video verilerinin günlük olarak silinmesi kararlaştırıldı. 

    Ardından koşulan kadınlar 100 metre finalini Jamaikalı sprinter Shelly-Ann Fraser-Pryce kazandı.

    Caster Semenya
    © REUTERS / Philippe Wojazer
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    Ama Doha'daki 40 bin kişilik Halifa Stadyumu'nda bu tarihi ana izlemeye sadece 1000 kişi geldi. 

    Nitekim IAAF, Dünya Atletizm Şampiyonası'nı Katar'da düzenlediği için eleştirilerin odağında. 

    Eski uzun mesafe şampiyonu Haile Gebrselassie "Şampiyonayı, hele de maratonu Doha'daki bu kadar sıcak havada düzenlemek büyük hata. Tanrı korusun, insanlar bu şartlarda uzun mesafe koşarken ölebilirdi" dedi. 

    Kadın maratonu cuma geceyarısı koşulmasına rağmen termometre 40.5 dereceyi gösteriyordu. 68 kadın koşucudan 28'i yarışı bıraktı, biri hastanelik oldu.

    Etiketler:
    Dünya Atletizm Şampiyonası, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), Doha, Katar
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