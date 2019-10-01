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00:07 02 Ekim 2019
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    A Grubu'nda Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçta Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı.

    Real Madrid 1 puanı zor kurtardı

    © REUTERS / JON NAZCA
    Spor
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    A Grubu'nda Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçta Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı. C Grubu karşılaşmasında Shakhtar Donetsk, son dakikada bulduğu golle Atalanta'yı 2-1 mağlup etti.

    © AP Photo / Michel Euler
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup aşamasının ikinci haftası iki maçla başladı. 

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A ve C gruplarında iki maç oynandı.

    Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan İspanyol ekibi Real Madrid, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü ağırladı.

    Konuk ekip, 9 ve 39. dakikalarda Bonaventure'nin golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti. 21 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun gol sevincini Real Madrid'in eski yıldızı Cristiano Ronaldo'nun hareketleriyle yapması dikkati çekti.

    İkinci yarıya 55. dakikada Ramos'un attığı golle başlayan ev sahibi takım, 85. dakidada Carlos Casemiro ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde baskını artıran Real Madrid'in çabası sonuç vermedi ve karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

    Konuk takımda forma giyen Ruud Vormer, 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Son 6 sezonun 4'ünde kupayı müzesine götüren Real Madrid, ilk maçında Paris Saint-Germain'e 3-0 yenilmesinin ardından, ikinci maçından da galibiyetle ayrılamadı.

    Real Madrid, Avrupa turnuvaları tarihinde ilk kez art arda üç iç saha maçında kalesinde en az ikişer gol gördü.

    Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi 0-0 berabere bitti.
    © AA /
    Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden gol sesi çıkmadı

    Galatasaray'ın Belçika ekibine kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, yedek kulübesinde görev bekledi. 

    DONETSK UZATMADA KAZANDI

    C Grubu'nda İtalya'nın Atalanta ve Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımları karşı karşıya geldi.

    İlk yarısı Duvan Zapata ve Junior Moraes'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren maçı Ukrayna ekibi, 90+5. dakikada Manor Solomon'un attığı golle 2-1 kazandı.

    Ev sahibi Atalanta'da forma giyen Josip Ilicic, 16. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

    Etiketler:
    Atalanta, Shakhtar Donetsk, Club Brugge Futbol Takımı, Real Madrid, Galatasaray
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