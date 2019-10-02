Özilhan'dan Orman'a çağrı: Kararından dön

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın istifa kararının ardından çok sayıda kişi 'bırakma' çağrısında bulundu.

Sözcü'den Ali Aydın'ın haberine göre camianın önde gelen isimleri Rahmi Koç ve Tuncay Özilhan da bu konuda devreye girdi. Rahmi Koç, dün Fikret Orman ile bir araya geldi ve özel bir görüşme yaptı. Tuncay Özilhan da siyah-beyazlıların başkanını arayarak kararından dönmesi için ikna turuna başladı.

© Fotoğraf : İHA Beşiktaş'tan istifa edeceğini açıklayan Fikret Orman: Geri dönüşü yok, bitmiştir benim için

Tuncay Özilhan, Fikret Orman'a yönetimini değiştirerek seçime girmesi gerektiğini ve güçlü bir listeyle seçimden çıkarak yeni sayfa açmasını iletti.

Üzüntü ve kırgınlık içinde olan siyah-beyazlıların başkanı önümüzdeki günlerde kararını verecek.

Öte yandan ekonomik sıkıntı baş ağrıtıyor. Beşiktaş, bu ayın sonuna kadar 100 milyon TL'ye yakın bir ödeme yapmak zorunda. Futbolcuların borçsuzluk kağıdı imzalamaması endişe yaratıyor.