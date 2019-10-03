Falcao ve Muriç ok attı

Dünyanın geleneksel sporlarını buluşturan festivalin açılış konuşmasını DEK Başkanı Bilal Erdoğan yaptı. Atatürk Havalimanı'ndaki festivalin açılışına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Açılış konuşmalarının ardından festivalin açılış kurdelesi kesildi.
Etnospor Kültür Festivalinde bu yıl 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusu yapılacak. Dört gün sürecek festival, 3-6 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
DEK Başkanı Bilal Erdoğan Konuşmasına festivalin sloganı ile başlayarak, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın dedik. Çünkü bize ait olana, bizim olana sahip çıkmadığımız takdirde kolumuz kanadımız kırılır. Üzerinde durduğumuz zemin, üzerinde yükselmek istediğimiz temeller yıkılır. Kendi kültürümüze, kendi gelenek göreneklerimize, kendi estetik anlayışlarımıza sahip çıkmak, sahip olmak zorundayız ki, biz gelecekte de biz olamaya devam edebilelim. Aksi takdirde başka kültürlerin parçası haline gelmek durumunda kalırız. Kendi kimliğimizi, kendi binlerce yıldan getirdiğimiz özelliklerimizi, güçlü taraflarımızı kaybetmek ile karşı karşıya kalırız" şeklinde konuştu.
FALCAO VE VEDAT MURİÇ OK ATTILAR
Festivalin en renkli davetlileri Fenerbahçeli Vedat Muriç ve Galatasaraylı Radamel Falcao oldu. Muriç, kaptanı Emre Belözoğlu ile, Falcao da kaptanı Muslera ile katıldı. İki futbolcunun ok atışları büyük bir dikkatle izlendi. Kazanan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü oldu..
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