Beşiktaş son dakikalarda yıkıldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers ekibini konuk etti. Beşiktaş, Premier League temsilcisi konuğu Wolverhampton'a 90+3'te yediği golle 1-0 mağlup oldu.
© AA / Hakan Burak Altunöz
MAÇTAN ANLAR
İlk yarıda Beşiktaş'ta Güven Yalçın, yaşadığı sakatlık sonrası 27. dakikada yerini Umut Nayir'e bıraktı.İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda ise 67. dakikada Vida'nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı. Rakip takım 88. dakikada golü buldu ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Wolverhampton, 90+3'te Boly'in attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma 1-0 sona erdi.
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