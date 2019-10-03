Başakşehir, Borussia Mönchengladbach ile berabere kaldı

İlk maçında Roma’ya deplasmanda 4-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, gruptaki ilk puanını Mönchengladbach’a karşı aldı.

Fatih Terim Stadı’nda ilk yarısı 0-0 biten mücadelenin 55.dakikasında Edin Visca’nın attığı golle 1-0 öne geçen Başakşehir skoru koruyamadı.

90+1’de Patrick Herrmann ile beraberlik golünü bulan Mönchengladbach 1 puanı uzatmalarda kurtardı. J grubunda ilk puanını alan Medipol Başakşehir, Roma ve Wolfsberger’in arkasında 3 sırada yer aldı.

Turuncu lacivertli takımın Avrupa kupalarındaki en skorer ismi olan Edin Visca 8.golünü kaydetti. Temsilcimiz gruptaki bir sonraki maçını 24 Ekim 2019’da Wolfsberger ile evinde oynayacak.