Başakşehir, Borussia Mönchengladbach ile berabere kaldı

Fatih Terim Stadı’nda ilk yarısı 0-0 biten mücadelenin 55.dakikasında Edin Visca’nın attığı golle 1-0 öne geçen Başakşehir skoru koruyamadı.
90+1’de Patrick Herrmann ile beraberlik golünü bulan Mönchengladbach 1 puanı uzatmalarda kurtardı. J grubunda ilk puanını alan Medipol Başakşehir, Roma ve Wolfsberger’in arkasında 3 sırada yer aldı.
Turuncu lacivertli takımın Avrupa kupalarındaki en skorer ismi olan Edin Visca 8.golünü kaydetti. Temsilcimiz gruptaki bir sonraki maçını 24 Ekim 2019’da Wolfsberger ile evinde oynayacak.
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