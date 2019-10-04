Bilal Erdoğan, Falcao ve Muriç arasında seçim yapamadı

Bilal Erdoğan'a futbolcular Falcao ve Muriç'in ok atışı yaparken görüntülendiği kareler soruldu. İkisi arasında bir kazanan belirleyemeyen Erdoğan, "Ne desek haksızlık olur. İkisinin de geleneksel sporlara katkıda bulunmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali'nde Anadolu Ajansı Spor Masası'na katıldı.

Festivalde Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao ve Fenerbahçeli Vedat Muriç'in ok atışı yaptığının hatırlatılması ve "Hangisini daha çok beğendiniz?" sorusu üzerine Erdoğan şunları söyledi: "Steril bir atış imkanı yakalanamadı. Çocukların çok büyük teveccühünden dolayı rahat hareket edemediler. Biraz Vedat'ın Falcao gelmeden önce atış yapma imkanı oldu, antrenmanlıydı. O, bir adım önde başladı. Ne desek haksızlık olur. İkisinin de geleneksel sporlara katkıda bulunmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bunu bile farklı yerlere çekenler olabilir, önemli değil. Farklı bir keyif kattılar. Eski sporcularımız da geldiler, hepsine teşekkür ediyoruz."