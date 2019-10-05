'FETÖ soruşturmasında Emre Belözoğlu'na takipsizlik kararı'

Hürriyet Gazetesi muhabiri Toygun Atilla, CNN TÜRK'te yayınlanan 'Gündem Özel' programında, "Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun FETÖ soruşturmasından bugün itibariyle kovuşturmaya yer yok kararı aldı" açıklamasında bulundu.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre Toygun Atilla'nın açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçelilere ben bir müjde vereyim. Emre Belözoğlu 1 senedir süren FETÖ soruşturmasından bugün itibariyle kovuşturmaya yer yok kararı aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 1 senedir bu soruşturmayı yürütüyordu. Savcı Ercan Güçlü'nün kararıyla bugün kovuşturmaya yer yok kararı alındı.

Kararda entresan şeyler var. Savcı kovuşturmaya yer yok kararında 2013 yılına kadar dini sohbet ve para ilişkilerinde olsa da, örgüte verilen bağış olsa da, bundan sonraki eylemlerinde sempati ve iltisak boyutunda kaldığını, bunun ötesinde örgüt üyeliğine dair bir delil elde edilemediği kanaatine varılmış ve kovuşturmaya yer yok kararı verildi."