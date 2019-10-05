Rus sporculardan Dünya Atletizm Şampiyonası’nda hem kişisel rekor hem iki madalya

Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda erkekler yüksek atlamada bağımsız yarışan Rus atlet Mihail Akimenko gümüş madalyanın, bir diğer Rus atlet olan İlya İvanyuk ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Doha’da erkekler yüksek atlama dalında bağımsız olarak yarışan Rus erkek sporcular iki madalya aldı. 23 yaşındaki Akimenko, ilk denemedeki 2.35 metrelik atlayışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Bronz madalya ise 2.35 metre atlayış yapabilen ve bağımsız yarışan bir diğer isim olan İvanyuk’a gitti.

Katarlı Mutaz Essa Barshim ise 2.37 ile birinci olarak altın madalya aldı.

2.35 metrelik atlayış, iki Rus sporcu için de kişisel bir rekor.

Bu madalyalar şampiyonada yarışan bağımsız Rus sporcuların getirdiği dördüncü ve beşinci madalya oldu. Şampiyona yarın sonra eriyor.

Anjelika Sidorova, sırıkla atlamada 4.95 metre atlayarak hem kişisel rekorunu kırdı hem de altın madalya almıştı. Sidorova böylece ayrıca 2005’ten beri dünya şampiyonasında bu yüksekliği geçmeyi başaran ilk kadın atlet olmuştu.

Rusya Atletizim Federasyonu’nun Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’ne (IAAF) üyeliği, doping kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla Kasım 2015’te askıya alınmıştı. Rusya ise iddiaları reddetmişti. Testler sonucunda temiz olduğu kanıtlanan bazı sporcuların bağımsız olarak yarışmasına izin verilmişti.