Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşması golsüz tamamlandı

Üç maçlık cezasını tamamlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başkentte takımın başında görev yaptı.

Galatasaray, golsüz eşitlikle biten Fenerbahçe derbisine göre Gençlerbirliği karşısında sahaya 3 değişiklikle çıktı. Galatasaray'ın, Gençlerbirliği karşısındaki ilk 11'ini Fernando Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Andone oluşturdu. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Kaplan, ilk 11'de Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio, Zargo Toure, Pierre-Yves Polomat, Fabricio Baiano, Rahmetullah Berişbek, Daniel Candeias, Stephane Sessegnon, Floyd Ayite ve Giovanni Sio'yu tercih etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı ekiplerin karşılıklı atakları olmasına karşın 0-0'lık eşitlik ile sona erdi.

İkinci yarıda sarı kırmızılılar rakip kalede gol şansı yakalamasına karşın sonuca gidemedi. Gençlerbirliği de özellikle Sio ile yakaladığı şansları kullanamadı ve karşılaşma başladığı skorla 0-0 sona erdi.

Ev sahibi ekipte Ahmet Oğuz karşılaşmanın 86. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.





