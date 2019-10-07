Şenol Güneş'ten sponsor esprisi: Eskiden Mercedes hayalimiz olurdu

Mercedes-Benz Türk ile yapılan sponsorluk anlaşmasında konuşan Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Eskiden Mercedes hayalimiz olurdu. Çok şükür şimdi alabildik" diye espri yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve A Milli Futbol Takımı'nın 1996’dan bu yana ana sponsorluğunu sürdüren Mercedes-Benz Türk, anlaşmasını 2023 yılına kadar uzattı.

Sözleşme kapsamında TFF'ye Türkiye A Milli Takım’ın kullanacağı otobüslerin yanı sıra toplam 92 araçlık bir filo tahsis edildi.

📷TFF ile Mercedes-Benz Türk arasında yapılan sponsorluk yenileme imza töreninden fotoğraflar pic.twitter.com/69akYIZ1II — TFF (@TFF_Org) 7 октября 2019 г.

​Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninden sonra Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e maket otobüs hediye etti.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Mercedes-Benz Türk arasında 1996 yılından bu yana kesintisiz olarak süren sponsorluk sözleşmesi yenilendi.



Nihat Özdemir: "Hep birlikte 2020 finalleri coşkusunu yaşayacağız"@MercedesTurkiye @MBMilliTakimlar



➡️ https://t.co/HAZEHYtne1 pic.twitter.com/Va7Bcm5tRN — TFF (@TFF_Org) 7 октября 2019 г.

​'ÇOCUKKEN HAYALİMDİ, BUGÜNE KISMETMİŞ'

"Çocukken hep hayalimdi. Bir tane otobüsüm olsun derdim. Bugüne kısmetmiş" diyen Güneş'inn sözleri salonda gülüşmelere sebep oldu.

Mercedes yıldızının anlamıyla ilgili konuşan Güneş, "Eskiden Mercedes hayalimiz olurdu. Çok şükür şimdi alabildik. Mercedes yıldızının anlamı; havada, karada, denizde demek. Biz de onlar gibi her yerde olmak için çalışıyoruz. EURO 2020'de yer almak istiyoruz, ardından da Dünya Kupası'nda mücadele etmek istiyoruz" dedi.