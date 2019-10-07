Şenol Güneş: Abdullah Avcı benim öğrencimdir, 3-5 maç isterse ona yardımcı olurum

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Benim öğrencimdir" dediği Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya yönelik olarak "3-5 maç isterse ona yardımcı olurum. Duygu kırılması yaşamış. Büyük kulüplerde bu tarz şeylerin yaşanması normal" dedi.

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Fransa maçları öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Güneş, Wolverhampton yenilgisi sonrası kendisine gönderme yaparak "Diyorlar ki bekler neden ileri gitmiyor. Geçen sezon Adriano, Caner, Gökhan toplam 3 gol katkısı yaptı. O oyun, sağlıklı bir oyun değildi" diyen Avcı'ya yanıt verdi ve şunları söyledi:

'SORUMLULUĞU BEN ALIRIM'

"Büyük kulüpler, büyük hocalar kolay işler değildir. O koltuğa geldiğinizde bazen büyürsünüz, bazen küçülürsünüz. Abdullah Avcı benim öğrencimdir. Ona saygı duyuyorum. Geçen seneki Adriano ve Caner ile ilgili konuşmuştu. Adriano gitti zannediyorum, tutsaydılar. O moral bozukluğu ile beraber bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Keşke hep gülse, hep mutlu olsun. 3-5 maç isterse ona yardımcı olurum. Duygu kırılması yaşamış. Büyük kulüplerde bu tarz şeylerin yaşanması normal. EURO 2020'ye kalırsak sonra uzun uzun açıklama yaparız. Abdullah Avcı'yı da alır getiririz buraya, birlikte konuşuruz."