Kayıt
18:26 08 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    NBA

    NBA-Çin krizi büyüyor: NBA Komiseri, Hong Kong'a verilen desteği 'ifade özgürlüğüyle' savundu

    © AA /
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol

    Dünyanın en büyük spor sektörlerinden birini oluşturan ABD'deki Ulusal Basketbol Ligi NBA'in en önemli dış pazarı konumundaki Çin'in içişleriyle ilgilenmeye başlaması, ortalığı karıştırdı. Çin'den sert tepkilerin yükselmesine rağmen, NBA Komiseri Adam Silver'dan 'ifade özgürlüğünü' savundukları açıklaması geldi.

    NBA ile en önemli dış pazarı olan ve 500 milyon hayranı bulunan Çin arasında Hong Kong'da haftalardır süren Pekin'e yönelik protestolar üzerinden kriz çıktı.

    © Fotoğraf : Steven Erler-USA TODAY Sports
    ABD ile Çin arasındaki gerilim NBA'e sıçradı
    Her şey, NBA'in Çin'e açılmasında 2002 draftında Çinli basketbolcu Yao Ming'i bir numaradan seçerek önemli rol üstlenmiş Houston Rockets takımının Genel Menajeri (GM) Daryl Morey'in attığı tweetle başladı.

    "Özgürlük için mücadele, Hong Kong'a destek" tweetini atan Morey, tepkiler üzerine haftasonunda mesajı sildi ve pazartesi günü özür diledi.

    Ama bunlar Çin'de Houston Rockets ile bağların askıya alınmasını, Houston Rockets maçlarının internetten yayımının durmasını ve sponsorlukların geri çekilmesini önlemeye yetmedi.

    Üstüne üstlük NBA maçlarının TV'de gösterim hakkını elinde tutan Çin devlet televizyonu, bu hafta Çin'de oynanacak iki NBA gösteri maçını yayımlamayacağını açıkladı.

    500 milyon takipçisinin bulunduğu dev bir pazarı kaybetmek istemeyen NBA de açıklamalarıyla işleri yüzüne gözüne bulaştırdı.  

    İlkin NBA İletişim'den 'Rockets GM'ye ait tweetin Çin'de pek çok NBA severi derinden kırdığının farkında oldukları, kişisel tweetin Rockets ya da NBA'in değerlerini temsil etmediği, bu değerlerin bireylerin kendilerini eğitmesi ve kendileri için önemli konularda görüşlerini paylaşmalarını desteklediğine' dair açıklama geldi.

    "Çin'in tarihi ve kültürüne büyük saygımız var. NBA ve sporun kültürel bölünmelere köprü kuran ve insanları biraraya getiren birleştirici bir güç olarak kullanılabilmesini umuyoruz" de denilen açıklama, ABD'de bazı kesimlerce 'Çin'deki despotik rejime yaltaklanma' olarak yorumlanıp eleştirildi.

    Özellikle ABD Kongresi üyeleri organizasyonu yaylım ateşine tutarken, NBA Komiseri Adam Silver'den NBA değeri olarak ifade özgürlüğünü savundukları açıklaması geldi. 

    Silver, NBA'in ligde oyuncuların, çalışanların, yöneticilerin, takım sahiplerinin konuşmalarıyla ilgili düzenlemelere gitmek ve dünya çapında insanlar arasındaki görüş ayrılıklarıyla ilgili hakemlik yapmak gibi bir işi olmadığını belirtti. 

    Houston GM'sinin ifade özgürlüğünü savunan NBA Komiseri, "Amerika ve Çin'dekiler dahil dünya çapında insanların farklı konularda farklı bakış açılarında olması kaçınılmaz. Bu görüş ayrılıklarıyla ilgili hakemlik yapmak, NBA'in rolleri arasında yer almıyor" dedi. 

    Gösteri maçları için Japonya'da bulunan Silver, Morey ifade özgürlüğünü kullandığı için NBA'in özür dilemeyeceğini, NBA'in ifade özgürlüğü dahil değerlerinden ödün vermek istemediğini belirterek şunları ekledi:

    "Çin'deki pek çok dostla doğrudan iletişime geçtim ve aralarında milyonlarca hayranımızın da olduğu bu kadar çok kişinin sinirlenmiş olmasından pişmanlık duydum" 

    "Çin'deki çıkarlarımıza ve sinirlenen ortaklarımıza sempatiyle bakıyorum. Onlara sempati beslerken aynı zamanda ilkelerimize bağlı kalmanın tutarsızlık olduğunu düşünmüyorum." 

    Çin devlet televizyonu CCTV ise Silver'in Morey'e desteğine sert dille karşı çıktı. bir ülkenin egemenliği ve toplumsal istikrarına meydan okuyan açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini savunan CCTV, NBA ile ilişkisini gözden geçirdiğini duyurdu.

    Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Çin Basketbol Ligi'nin Morey'i eleştirmesine atıf yaparak Pekin'in pozisyonunun 'çok net' olduğunu ifade etti.

    "Onlara sıradan Çin vatandaşının tepkisine dikkat etmelerini tavsiye ederim" diye çıkışan Geng, Çin kamuoyunun görüşü anlaşılmazsa alışveriş ve işbirliği yapılamayacağını söyledi.

    Sözcü, Çin'in ulusal egemenlik ve güvenliğini kararlılıkla korumak için kesin ve güçlü önlemler alacağını sözlerine ekledi. 

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İzmit'teki 8 katlı bina mimarisi ile korkutuyor
    Karikatür
    ‘Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda gerçekleştireceği operasyon, ABD’nin ülkedeki varlığını sorgulatacaktır’
    İnfografik
    Kuzey Akım-2
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet