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22:58 08 Ekim 2019
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    Mustafa Cengiz

    Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Fatih Terim ile aramızda en ufak bir sorun yok

    © AA / Elif Öztürk
    Spor
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    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

    Cengiz, Galatasaray Futbol Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın vefat eden babası Ömer Hanedar'ın cenaze namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Fatih Terim
    © İHA / ÖMER ÇETİN-AW820715
    Fatih Terim'den yönetime: Paranız yoksa ben veririm

    Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile aralarında sıkıntı olduğu yönündeki iddialara ilişkin, "Fatih Terim ile aramızda en ufak bir sorun yok. Açıklıkla ifade ediyorum ki, bizim derdimiz Fatih Terim olsun. Asla, öyle bir derdimiz olamaz. Fatih Terim, bizim onurumuz, gururumuz ve başarılarımızın ikonu olur. Görüş ayrılıkları olabilir ama Fatih Terim ile bunu çözmek için 5 dakika yeter. İyi niyetli ve samimi oldukça her şeyin düzeleceğine inanıyoruz. Biz hocamıza hiç müdahale etmeyiz. Fatih hocamızın değerini biliyoruz. Bunun futbolcular tarafından da tamamen kavranarak ölümüne mücadele eden bir Galatasaray olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Sarı-kırmızılı kulübün yönetimi ve futbol takımı üzerinde medyada çıkan haberlerle ilgili de görüşlerini aktaran Cengiz, "Bir bardak suda nasıl fırtına kopartılır... Belli şer cephelerinin tabiri caizse lağım farelerinin nasıl saldırdığını şaşkınlıkla izledim. Bana yönelik eleştirilerin tamamını hukuka sevk ettik. Bu ülkede hukuk ve adalet varsa yaratılmak istenen algıyı kıracaktır. Buna inanıyoruz. İnsanlar hem hocamızın hem yönetimimizin haysiyetine saldırıcı ve yalan beyanlar üzerine yorum yapmışlar. Bunlar bizi üzüyor" diye konuştu.

    Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı sonrası, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile fotoğraf çektirmek isteyen sarı-kırmızılı minik taraftarın fotoğrafını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çekti.
    © İHA /
    Ali Koç, Mustafa Cengiz ile bir taraftarın fotoğrafını çekti

    Mustafa Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Şu anda konuşurken bile hocamızla ilgili bir sorun gelmiyor aklıma. Haftalardır çok yoğun bir şekilde Emlak Konut, Riva, Florya ve yapılandırma anlaşmasının nihai imzalarının sorunları ile uğraşıyoruz. Şu anda Florya'yı tekrar kazanmak çok önemli. Bu, tarihi bir olgu. Takımı da olumlu şekilde etkileyecek. Kemerburgaz'dan da vazgeçmedik. Bütün işleri yaptık. Orada bir işgal var. O işgalci de oradan çıkacak çünkü ruhsatı yok. Riva projesine devam ederek Galatasaray'ı en iyi duruma getirmeye çalışacağız. Bütün çabamız bu".

    'KAYBEDİLMİŞ BİR ŞEY YOK'

    Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı futbol takımın Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla ilgili şunları kaydetti:

    "Geç yapılan transferlerden ve başka nedenlerden dolayı takım birlikte hazırlık dönemi geçiremedi. Takım tam olarak istediğimiz kondisyona sahip değil. Şu anda birinci ile aramızda 4 puan fark var. Kaybedilmiş bir şey yok. Ama maalesef Galatasaray berabere kalınca bir bardak suda fırtına kopartılıyor. Dört beraberliği mağlubiyet görüyorlar. Rakiplerimiz de o beraberliği galibiyet gibi algılıyor. Biz asla beraberliklere mutlu olan karakterde bir camia değiliz. Devamlı olarak şampiyonluklara odaklanmış bir camiayız".

    Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı sonrası, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile fotoğraf çektirmek isteyen sarı-kırmızılı minik taraftarın fotoğrafını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çekti.
    © İHA /
    Ayan: Bakanı resimden çıkarttığımız anda ne Ali Koç o resmi çeker ne de Mustafa Bey Ali Koç'la o kareye girer

    'HERKES VAZİFESİNİ YAPACAK' İFADESİ HAKKINDA

    Mustafa Cengiz, "Ben herkesin vazifesini yapmasını bekliyorum. Özellikle herkes vazifesini yapacak" şeklindeki ifadesinin Fatih Terim'e yönelik olduğu iddiaları ile ilgili bir soruyu ise şöyle cevapladı:

    "Burada Emlak Konut, Ziraat Bankası ve Denizbank ile yapacağımız görüşmeler var. Yönetimimiz, futbolcu ve teknik heyete mali, idari ve fiziki şartları hazırlamalı. Futbolcular da sahada mücadele etmeli. Onlar da gereğini yapacak. Bunu, kimseyi kırmadan ve hedef almadan herkese söylüyorum. Bu laf kesinlikle sadece hocaya değil. Orada açıkça 'Lütfen takımlarımız ile hocamıza destek olun ve kenetlenin' dedim. Buradan mana çıkararak Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak boşuna gayrettir. Buradan size ekmek yok".

    Etiketler:
    Transfer, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fatih Terim, Galatasaray, Mustafa Cengiz
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