VAR kablosunu çıkarıp telefonunu şarja taktı

Suudi Arabistan’da bir stadyum görevlisinin telefonunu şarj etmek için ‘VAR’ sisteminin kablosunu çıkarması üzerine maç durdu.

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde Al-Nassr ile Al-Fateh arasında dün oynanan maça Video Yardımcı Hakem uygulaması (VAR) krizi damga vurdu.

VAR sistemine başvurmak isteyen hakemler, sistemin çalışmadığını gördü. Olayın araştırılmasıyla beklenmedik gerçek de ortaya çıktı.

Statta görevli bir kişinin VAR kablosunu fişten çıkararak, kendi telefonu şarj etmeye başladığı, bu nedenle VAR sisteminin devreden çıktığı anlaşıldı.

Bir süre duraklatılan maçta, Al Nassr, Buraikan'ın 49. dakikadaki golüyle Al Fateh'i 1-0 mağlup etti.

⚽️✋ En el partido entre Al-Nassr y Al-Fateh de la Liga Profesional Saudí, el VAR dejo de funcionar repentinamente. 🤔



Lo que descubrieron después fue que un trabajador del estadio lo desconectó para poder cargar su celular. 📱



¡Prioridades! 😅 pic.twitter.com/YYnc5pSSJf — KAREN MANZANO (@KarenManzano) October 8, 2019

​