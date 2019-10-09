Türkiye Ragbi Milli Takımı Teknik Direktörü Cherokee Sylvain Ngue: Türk bayrağı için savaşacağız

Teknik direktör Cherokee Sylvain Ngue, Milli takımı cumartesi günü gerçekleşecek olan maça 'Asla unutmayın, bu bayrak için yarışıyoruz' diyerek hazırladı. Ngue'nin sosyal medyada paylaşılan videosu viral oldu.

Ragbi Milli Takımı, 12 Ekim’de Ankara Kızılcahamam’da Andorra ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Kamerun asıllı teknik direktör Ngue'nin takımı karşılaşmaya hazırlarken çekilen bir videosu sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı ve beğenildi.

Ngue'nin videoda "Asla unutmayın bu bayrak için yarışıyoruz. Biz ülkemizi temsil ediyoruz. Ülkedeki 80 milyonun size baktığını düşünün" dediği ve sonrasında oyunculara "Bayrak için savaşacak mıyız?" diye sorduğu görülüyor.

Görüntülerde, oyuncuların ise coşkuyla 'Evet' yanıtı verdiği duyuluyor.

Ayrıca videoda İngilizce konuşan Ngue'nin 'Bayrak' kelimesini Türkçe söylemesi de dikkat çekti.

Türkiye Ragbi Milli Takımı Teknik Direktörü Cherokee Sylvain Ngue: Türk bayrağı için savaşacağızhttps://t.co/aXttJSM41g pic.twitter.com/71cAfIUhjK — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 9, 2019

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