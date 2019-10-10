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    İranlı kadın taraftarlar 40 yıllık bir aranın ardından ilk kez bir futbol maçını izlemek için tribüne geldi.

    İran'da 40 yıl sonra bir ilk: Kadınlar stadyumda maç izledi

    © AP Photo / Vahid Salemi
    Spor
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    2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri C Grubu'nda İran ile Kamboçya başkent Tahran'daki Azadi Stadyumu'nda karşılaştı. İranlı kadınlar 40 yıl sonra statta maç izlemenin mutluluğuyla karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

    © AFP 2019 /
    İran'da kadınların stadyumda maç izlemelerine izin verilecek: Yalnızca milli maçlar için
    İran'da kadınların 40 yıl aradan sonra ilk defa normal bir şekilde bilet alıp izleyebildiği 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri C Grubu maçında İran, Kamboçya'yı 14-0 yendi.

    Başkent Tahran'daki 100 bin kişi kapasiteli Azadi Stadyumu'nda oynanan maçta, İran hükümetinin izin vermesi üzerine bir ilk gerçekleşti ve yaklaşık 5 bin kadın normal bir şekilde bilet alarak müsabakayı tribünden izledi.

    BİR KADIN GÖZALTINA ALINDI

    Tribündeki kadınlar, maç izlemek için stadyuma girmeye çalıştığı gerekçesiyle hapse mahkum edilmesine tepki olarak kendini yakan "Mavi Kız" lakaplı Seher Hudayari için "Mavi Kız yerin boş" şeklinde slogan atınca, güvenlik güçleri bunun devam etmesi halinde onları stattan çıkarmakla tehdit etti.

    Hudayari'nin posterini açan bir kadın taraftara güvenlik güçlerinin müdahale etmesi gerginliğe neden oldu ve kadın taraftar gözaltına alındı.

    • İranlı kadın taraftarlar 40 yıllık bir aranın ardından ilk kez bir futbol maçını izlemek için tribüne geldi.
      İranlı kadın taraftarlar 40 yıllık bir aranın ardından ilk kez bir futbol maçını izlemek için tribüne geldi.
      © AP Photo / Vahid Salemi
    • İranlı kadın taraftarlar 40 yıllık bir aranın ardından ilk kez bir futbol maçını izlemek için tribüne geldi.
      İranlı kadın taraftarlar 40 yıllık bir aranın ardından ilk kez bir futbol maçını izlemek için tribüne geldi.
      © AP Photo / Vahid Salemi
    • İranlı kadın taraftarlar 40 yıllık bir aranın ardından ilk kez bir futbol maçını izlemek için tribüne geldi.
      İranlı kadın taraftarlar 40 yıllık bir aranın ardından ilk kez bir futbol maçını izlemek için tribüne geldi.
      © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
    • İranlı kadın taraftarlar 40 yıllık bir aranın ardından ilk kez bir futbol maçını izlemek için tribüne geldi.
      İranlı kadın taraftarlar 40 yıllık bir aranın ardından ilk kez bir futbol maçını izlemek için tribüne geldi.
      © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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    © AP Photo / Vahid Salemi
    İranlı kadın taraftarlar 40 yıllık bir aranın ardından ilk kez bir futbol maçını izlemek için tribüne geldi.

    Maçı izlemeye gelen İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de kadınların tribünlerde yer almasını desteklediklerini ve sosyal gelişmeye yol açan bu tecrübeyi artırmak istediklerini söyledi. 

    © AFP 2019 / GIUSEPPE CACACE
    İran'da futbol maçına gittiği için yargılanacağı mahkeme salonu önünde kendisini yakan kadın öldü
    Kadın polislerin yerlerini almasından sonra stada gelen yaklaşık 300 İranlı kadın, müsabakayı tribünlerde kendilerine ayrılan özel bölümde izlemişti. İran'ın Persepolis takımıyla Japonya'nın Kashima futbol takımları arasında 11 Kasım 2018'de oynanan Asya Şampiyonlar Ligi maçını da 500 kadın izleyebilmişti.

    İranlı kadınlar, 25 Haziran 2018'de de Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan İran-Portekiz B Grubu karşılaşmasını, stada yerleştirilen büyük ekranlardan canlı izleyebilmişti.

    Bunun dışında 2017 yılının Eylül ayında İran ve Suriye arasındaki Dünya Kupası eleme müsabakasına da bazı İranlı kadın milletvekilleri davet edilmişti.

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    AA / Recep Şakar
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    FIFA'DAN İRAN'A UYARI

    FIFA, İran'a kadın taraftarlar ile ilgili uyarıda bulunmuş ve kadınların statlara alınmamasının kendi yönetmelikleriyle çeliştiğini bildirmişti. Bu gelişmelerin ardından ülkede kadın taraftarların stadyumlara alınmasıyla ilgili bir karar çıktı.

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    Etiketler:
    Stadyum, İranlı kadınlar, Kadın taraftar, Kadınlar, İran
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