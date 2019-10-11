St. Pauili, Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen Cenk Şahin'i kadro dışı bıraktı: Değerlerimizle uyuşmuyor

Almanya 2. Ligi'nde mücadele eden St. Pauli, Türk futbolcu Cenk Şahin'i Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle kadro dışı bıraktı.

Almanya 2. Ligi'nde mücadele eden St. Pauli, Türk futbolcusu Cenk Şahin'i Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediği mesajı nedeniyle kadro dışı bıraktı.

Kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Cenk Şahin'in paylaşımının kulübün değerleriyle örtüşmediğini belirtti.

Der FC St. Pauli bezieht Stellung zu einem Post von Cenk Sahin.#fcsp | #niewiederkrieg

👇🏼👇🏼👇🏼https://t.co/F5RLrcNgT7 — FC St. Pauli (@fcstpauli) October 11, 2019

​25 yaşındaki kanat oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız. Dualarımız sizinle" demişti.

St. Pauli'nin açıklaması şöyle:

"Perşembe günü Enver Cenk Şahin kişisel Instagram hesabından Türk ordusunun Suriye'ye operasyonuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Bu tarz paylaşımlar kulübün değerleriyle uyuşmuyor ve bu konuda Enver Cenk Şahin'i uyardık. Bu konu çözüme ulaşana kadar daha fazla açıklama yapılmayacaktır. Savaşa hayır."