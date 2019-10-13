Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı

Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Busenaz, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya geldi.
Üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup eden Sürmeneli, podyumun zirvesine çıktı.
Busenaz Sürmeneli Dünya Şampiyonu👏🇹🇷— TMOK (@TMOK_Olimpiyat) 13 октября 2019 г.
Rusya’nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli 69kg finalinde Çinli Liu Yang’ı mağlup ederek altın madalya kazandı
Tebrikler Busenaz👏🇹🇷@boksfederasyonu pic.twitter.com/8qeByFoDL7
Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.
21 yaşındaki sporcu kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.
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