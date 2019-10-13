Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı

Rusya'da devam eden Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kilo finalinde Türk sporcu Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Busenaz, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya geldi.

Üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup eden Sürmeneli, podyumun zirvesine çıktı.

Busenaz Sürmeneli Dünya Şampiyonu👏🇹🇷



Rusya’nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli 69kg finalinde Çinli Liu Yang’ı mağlup ederek altın madalya kazandı

Tebrikler Busenaz👏🇹🇷@boksfederasyonu pic.twitter.com/8qeByFoDL7 — TMOK (@TMOK_Olimpiyat) 13 октября 2019 г.

Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

21 yaşındaki sporcu kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.