İbrahim Çolak, 'cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu' oldu

Stuttgart ta yapılan dünya şampiyonasında Türk Cimnastik tarihinin ilk dünya şampiyonası madalyasını kazandım aynı zamanda altın oldu 🥇💪 bu madalyayı şehitlerimize,Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum 🙏🇹🇷 #stuttgart2019 #RoadtoTokyo pic.twitter.com/wLWS3mqyWx