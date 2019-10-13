İbrahim Çolak, 'cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu' oldu

Cimnastik büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, tarihe geçti.
Şampiyonluk sonrası Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Çolak, 'Bu madalyayı şehitlerimize,Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum' dedi.
Stuttgart ta yapılan dünya şampiyonasında Türk Cimnastik tarihinin ilk dünya şampiyonası madalyasını kazandım aynı zamanda altın oldu 🥇💪 bu madalyayı şehitlerimize,Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum 🙏🇹🇷 #stuttgart2019 #RoadtoTokyo pic.twitter.com/wLWS3mqyWx— İbrahim çolak (@Colakibrhm95) October 12, 2019
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