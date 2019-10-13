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10:41 14 Ekim 2019
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    Şenol Güneş: Herkes terörü ve teröristi işine geldiği gibi kullanıyor

    © AA /
    Spor
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (158)
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    Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşan Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Terörü bütün ülkelerin kınaması gerekiyor ama herkes terörü ve teröristi işine geldiği gibi kullanıyor. Türkiye yıllardan beri bunu yaşıyor. Suriye'deki boşlukları herkes biliyor, orada cirit atıyorlar" dedi.

    Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Fransa'ya konuk olacakları maçta güzel futbol oynayıp iyi sonuç almak istediklerini söyledi.

    © AA / İslam Yakut
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    Karşılaşmanın oynanacağı Stade de France'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, Fransa'ya karşı zor bir maç oynayacaklarını belirterek, "Rakibimiz son dünya şampiyonu. Yarınki maçta güzel futbol oynayıp kendi gücümüzü göstermek ve iyi sonuç almak istiyoruz. Bütün oyuncularımdan en iyi performanslarını göstermelerini bekliyorum. Biz daha gerideyiz, bunu kabul ediyoruz ama en üst düzey futbolu oynamak için sahada olacağız. Kazanır ya da kaybederiz. Beraberlik de bizim için iyi bir sonuç. Bu şekilde dostluk da bozulmamış olur. Bu ikimizin de işine gelir" ifadelerini kullandı.

    Müsabaka sırasında güzel bir ambiyans beklediğini ifade eden tecrübeli teknik direktör, "Avrupa'da yaşayan Türk taraftarlara sesleniyorum. Müsabakaya gelenlerin sadece izlemeye ve keyif almaya gelmelerini istiyorum. Rakip üstün olursa onları da alkışlasınlar. Futbolun dostluk, barış, kardeşlik olduğunu hatırlatsınlar. Hiçbir olumsuzluk olsun istemiyorum. Fransız ve Türk taraftarların dostane bir şekilde maçı izlemelerini bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

    'ASKERLERİMİZİN YANINDAYIZ'

    Türkiye A Milli Futbol Takımı
    © AA /
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    Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Fransız bir gazetecinin sorduğu soru üzerine Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

    "Terörle yıllardan beri uğraşan Türkiye'nin çevresindeki teröristlerin sürekli ülkeye sızması ve insanlarımızı rahatsız etmesinden dolayı bir müdahale durumu var. Terörü bütün ülkelerin kınaması gerekiyor ama herkes terörü ve teröristi işine geldiği gibi kullanıyor. Türkiye yıllardan beri bunu yaşıyor. Suriye'deki boşlukları herkes biliyor, orada cirit atıyorlar. Oradaki şiddetten en büyük zararı Türkiye görüyor. Sınırlarımız geniş. Türkiye, uluslararası alanda kendini korumak için her türlü girişimi yaptı. Derdimizi anlatamadık. Sonunda oradan sızan teröristler, ülkemizdeki insanlara zarar vermeye başladı. İnsanımızın ölmesini istemiyoruz, hiçbir insanın ölmesini istemiyoruz. Böyle bir durumda oraya giden askerlerimizin yanındayız. Bu, Fransa'da da olsa aynı şekilde düşünürüz. Şiddet ve kötülük olursa hepsinin karşısında durmak gerekir. ABD, Rusya veya Fransa orada olup şiddetin, terörün sonlanmasını, ülkemize girmesini engelleyecekse bizim ülkemiz oraya gitmez. Kimse merak etmesin."

    İRFAN CAN KAHVECİ: BU MAÇ BİZİM İÇİN FİNAL NİTELİĞİNDE

    © AA /
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    Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın önemini vurgulayarak, "Bu maç bizim için final niteliğinde. Her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz. Yarın da kazanmak için çıkacağız. Türkiye'de kazanmıştık. İyi bir ekip olduğumuzu gösterdik. Böyle devam ettirmek istiyoruz" yorumunu yaptı.

    ‘SAVAŞTA DEĞİLİZ. ASKERLERİMİZ, TERÖR OLAN BİR BÖLGEYİ TEMİZLEMEK İÇİN ORADA’

    Barış Pınarı Harekatı hakkında gelen bir soru üzerine ise milli futbolcu, "Biz bir savaşta değiliz. Askerlerimiz, terör olan bir bölgeyi temizlemek için orada. Bu konuda ülkemizi destekliyoruz. İnşallah sağ salim dönecekler" şeklinde konuştu.

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (158)

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    Etiketler:
    Fransa, Şenol Güneş, Türkiye
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