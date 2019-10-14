İBB, Fransa-Türkiye maçını yayınlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından paylaştığı bilgide şu açıklamala yaptı;
“İstanbul milli heyecana ortak oluyor. Bu akşam saat 21:45'de Paris'te oynanacak Fransa-Türkiye milli maçı İstanbul'daki tüm kent ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır.”
İstanbul milli heyecana ortak oluyor. Bu akşam saat 21:45’de Paris’te oynanacak Fransa-Türkiye milli maçı İstanbul’daki tüm kent ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 14, 2019
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