Roma, Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek veren Cengiz Ünder'le ilgili kararını verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek veren Cengiz Ünder, İtalya'da tartışma konusu oldu.
Roma forması giyen Ünder, asker selamı verdiği fotoğrafı Türk bayrağı emojisiyle sosyal medya hesabında paylaşmıştı.
🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/f1p9qwTOJy— Cengiz Ünder (@cengizunder) October 11, 2019
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın, Ünder'le alakalı bir yaptırımın olmayacağı belirtildi.
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