Türkiye, Fransa deplasmanında zoru başardı

Türk A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8’inci maçında Türkiye, Fransa’ya konuk oldu. Fransa 76’ncı dakikada Giroud’un attığı golle öne geçerken, 81’inci dakikada Kaan Ayhan’ın attığı golle skora denge geldi. Mücadelede başka gol olmadı ve Türkiye, aldığı 1 puanla grup liderliğini sürdürdü.

İLK YARI

16. dakikada Fransa, gole yaklaştı. Griezmann, Coman'ın sol kanattan verdiği pasla ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Griezmann'ın şutunda Mert Günok, topu çelmeyi başardı. Devam eden pozisyonda meşin yuvarlağı önünde bulan Sissoko'nun sert vuruşunda iyi yer tutan Mert, bir kurtarış daha yaparak topun ceza sahası dışına uzaklaşmasını sağladı.

21. dakikada sol kanattan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Coman, topu penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu pozisyonda Griezmann'ın yaptığı kafa vuruşunda top, Mert Günok'ta kaldı.

22. dakikada Coman'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalenin üzerinden dışarı gitti.

25. dakikada Coman, sol kanattan yine tehlikeli geldi. Griezmann, Coman'ın ceza sahası ön çizgisine paralel gönderdiği topun üzerinden atlayarak tehlikenin büyümesini sağladı. Boş pozisyonda bulunan Sissoko'nun yerden vuruşunda kaleci Mert Günok, uzanarak topu kurtardı.

36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Griezmann, çapraz pozisyonda yaptığı sert vuruşla gol aradı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak, kalenin yanından az farkla auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARI

Maçın 76. dakikasında Fransa golü bularak maçın skorunu 1-0 yaptı.

A Milliller 82. dakikada bulduğu gol ile 1-1 beraberliği sağladı.

Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

⏰ RESULTS ⏰



Performance of the night? 🤔



🇺🇦 Ukraine qualify for #EURO2020

💪 England put 6 past Bulgaria

😬 France & Turkey play out score draw#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) October 14, 2019

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