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14:11 15 Ekim 2019
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    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo 700. golünü attı

    © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
    Spor
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    Cristiano Ronaldo, kariyerinde 700. gole Portekiz Milli Takımı'nın Ukrayna ile deplasmanda oynadığı maçta ulaşarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

    Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Manchester United, Real Madrid ve Juventus'ın yanı sıra Portekiz Milli Takımı'nda sergilediği performansla futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran 34 yaşındaki Ronaldo, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde dün Ukrayna filelerini havalandırdı ve kariyerinde 7. kez "dalya" dedi.

    Cristiano Ronaldo, Temmuz 2019'da MARCA Efsane Ödülü'nü alırken hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ile poz verdi.
    © REUTERS / JUAN MEDINA
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    Yaşı ilerledikçe daha skorer bir kimlik kazanan Ronaldo, gol noktalarında durdurulamaz hale geldi. Güçlü fiziği, hızı, tekniği ve başarılı son vuruşlarıyla dikkati çeken Ronaldo, kazandığı kupalar ve kırdığı rekorlarla 2000'li yılların futboluna damga vurdu.

    ÖNÜNDE 5 İSİM VAR

    Ronaldo, 700 gole ulaşan tarihteki 6. isim oldu. Listenin ilk sırasında 1931-1955 yıllarında 805 gol atan Joef Biscan yer alıyor.

    Brezilyalı Romario 772 ve vatandaşı Pele'nin 767 golle Biscan'ı izlediği sıralamada, Macar Ferenc Puskas'ın 746, Alman Gerd Muller'in 735 golü bulunuyor.

    ‘EN FAZLA GOLÜ İSPANYOL EKİBİ REAL MADRİD FORMASIYLA ATTI’

    Cristiano Ronaldo
    © AP Photo /
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    Cristiano Ronaldo, kariyerinde en fazla golü İspanyol ekibi Real Madrid formasıyla attı.

    Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ikişer UEFA Süper Kupa, La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa zaferleri yaşayan Ronaldo, 2009-18 yıllarında başkent ekibinin formasıyla 450 gol kaydetti.

    Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi
    © AFP 2019 / Kirill KUDRYAVTSEV
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    Ronaldo'nun Manchester United'da 118, Sporting Lizbon'da 5, devam eden Juventus kariyerinde 32, Portekiz Milli Takımı'nda ise 95 golü bulunuyor.

    MİLLİ TAKIMDA 30'UNDAN SONRA AÇILDI

    2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz'le şampiyonluk sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerinde 30'undan sonra daha iyi bir performans sergiledi.

    30 yaşından önce milli formayla 118 maça çıkan ve 52 gol atan yıldız futbolcu, 30 yaşından sonra çıktığı 44 mücadelede ise 43 kez rakip fileleri havalandırdı.

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    Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla 164 maçta 127 gol kaydeden Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcüsü konumunda bulunuyor.

    MESSİ'YE ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

    Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'yu 137 maçta 112 gol bulan Barcelona'dan Messi takip ediyor.

    Devler Ligi'nde Lionel Messi'yi arkasında bırakan Ronaldo, toplamda attığı 700'üncü golüne Arjantinli yıldızdan önce ulaşarak bir kez daha Messi'nin önüne geçmiş oldu.

    Bir diğer süper yıldız Lionel Messi'nin ise kariyeri boyunca oynadığı 828 karşılaşmada 672 golü bulunuyor.

    BİR SEZONDA EN ÇOK GOL ATAN OYUNCU OLDU

    Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor.

    Cristiano Ronaldo
    © REUTERS / Stefano Rellandini
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    Listenin 2. sırasında da 2015-2016 sezonundaki 16 gollük performansıyla yine Ronaldo yer alıyor.

    7 KEZ GOL KRALI OLDU

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol krallığı yaşayan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu.

    1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda, Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, 7 defa gol kralı olmayı başardı. Tecrübeli futbolcu, Manchester United'da 2007-2008, Real Madrid'de 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında gol krallığı yaşadı.

    Manchester United'da bir kez Altın Top ödülü elde eden Ronaldo, Real Madrid'de bu koleksiyonunu geliştirdi.

    Yıldız futbolcu, Real Madrid formasıyla 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında da Altın Top ödülü elde ederek tarihe geçti.

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    Etiketler:
    Lionel Messi, Barcelona, İspanya, gol, Ukrayna, Avrupa Futbol Şampiyonası, Juventus, Real Madrid, Manchester United, Avrupa, Portekiz, Cristiano Ronaldo
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