Trabzonspor'un genç futbolcusu Doğan Erdoğan: Soyadım Cumhurbaşkanımızla aynı olduğu için kapı zilinden ismimi söktüler

Trabzonspor sezon başında Avusturya'nın Lask Linz takımından transfer ettiği Doğan Erdoğan, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Erdoğan, "Benim soyadım Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın soyismi ile aynı. Bu yüzden benim kapıda bulunan zilden soyadım sökülmüştü. Yaşadığım olay buydu. Bunun dışında ekstra bir olay yaşamadım. Onun dışında yüz yüze bir şey yaşamadım. Cesaret edemediler belki de. Bunlar normal Avusturya'da ya da Almanya'da. Cenk'in yaşadığı çok acı ama Türkiye ona her zaman sahip çıkar. Burada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum" dedi.
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