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    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı: Enver Cenk, 'Antrenman yapabilir miyim?' diye ricada bulundu, kapımız açık

    © AFP 2019 /
    Spor
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (211)
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    Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin, eski kulübü Medipol Başakşehir ile antrenmanlara çıkacak.

    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Enver Cenk Şahin ile kulüpte bir araya gelirken, kulübün sosyal medya hesabından Gümüşdağ ve futbolcunun açıklamaları yayımlandı.

    Başkan Gümüşdağ, Enver Cenk'in ocak ayına kadar Medipol Başakşehir ile antrenmanlarını yapacağını belirtti. 

    Twitter
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    Enver Cenk'in, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yaptığı Barış Pınarı Harekatı'na destek için çok haklı bir paylaşım yaptığının altını çizen Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı:

    ‘KİM OLSAYDI AYNI SAHİP ÇIKMA DUYGUSUNU YAŞARDIM’

    "Baktığınız zaman biz Türk milleti olarak, haklı davalarımızda bir ve beraber oluruz. Bu duygusal paylaşımı yapmasından dolayı da gurur duydum. Bundan rahatsız olacak bir durum yok. Rahatsız olanların kendi sorunu. Enver Cenk Şahin, bizde profesyonel olan, 7 yıl bizde futbol oynamış, çok yetenekli bir kardeşimizdir. Buradan da Almanya'ya, St. Pauli'ye transfer oldu. Bu olayı yaşamasından dolayı çok büyük bir üzüntü duydum. Dün kendisiyle telefonla konuştum, bugün takımı ziyaret etti. Enver Cenk, fiziksel olarak, kondisyonunu kaybetmemesi için 'Burada antrenman yapabilir miyim?' diye ricada bulundu. Burası onun evi, yuvası. Dolayısıyla kapımız açık. Yaptığı paylaşımdan dolayı da onunla gurur duyuyorum. Enver Cenk Şahin, yalnızca buranın futbolcusu olduğu için değil, bir Türk futbolcu olduğu için, kim olsaydı aynı sahip çıkma duygusunu yaşardım. Hiç bundan endişe duymam. Çünkü biz böyle zor günlerde Türk milleti olarak kenetleniriz ve bunların üstesinden de geliriz Allah'ın izniyle. Ona takım çok, başta Başakşehir var, hiç problem yok. Ocak ayında da gelmek isterse bu kapı her zaman ona sonuna kadar açıktır."

    ‘MEHMETÇİĞE SELAM GÖNDERMEK KADAR DOĞAL BİR DURUM YOK’

    © Fotoğraf : Twitter
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    Göksel Gümüşdağ, Türk A Milli Futbol Takımı'nın, dün akşam 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile deplasmanda oynadığı maçta attığı beraberlik golünün ardından, milli futbolcuların asker selamı vererek yaşadığı sevincin televizyonda gösterilmemesiyle ilgili olarak ise şu yorumda bulundu:

    "Çok duygulandım. Biz bu tip duyguları yaşarken tüylerimiz diken diken olur. Bundan daha doğal bir durum olamaz. Ülkemizin geleceğini korumak için başta bütün Mehmetçiğimiz olmak üzere, komutanlarımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki bu haklı davamızda, bu duyguları yaşamak ve Mehmetçiğe selam göndermek kadar doğal bir durum yok. Dolayısıyla çok duygulandım. Dünya şampiyonu olan Fransa'yı daha önceki maçta yenmek ve deplasmanda berabere kalmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Hala grup liderliğimiz sürüyor, inşallah Avrupa Şampiyonası'na da grup lideri olarak gideceğiz. Duygularımızın çok yoğun olduğu bir dönem yaşıyoruz. Kardeşlerimizin bu selamından dolayı sadece onur ve gurur duyarız. Kimin ne duyduğu bizi ilgilendirmez."

    ENVER CENK: ZOR ZAMANLARDA ÜLKE OLARAK ÇOK GÜZEL KENETLENİRİZ

    A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u 1-0 yendi.
    © AA /
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    Enver Cenk Şahin de Göksel Gümüşdağ'ın kendisine verdiği destekten dolayı çok mutlu olduğunu aktararak, "Bu beni çok mutlu etti. Bu zor süreçte başkanımızın bana destek olması, doğrudan arayıp halimi hatırımı sorması, davet etmesi beni onurlandırdı. Burada oynadığım süreçte de başkanımızla daha çok başkan gibi değil baba-oğul gibiydik. Her zaman genç oyunculara desteğini esirgememiştir. O yüzden çok mutluyum" şeklinde görüş belirtti.

    Türk halkından ve birçok kulüpten destek mesajı almasıyla ilgili olarak da konuşan Enver Cenk, şu görüşleri paylaştı:

    UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, Türkiye A Milli Takımı futbolcularının Arnavutluk maçında attıkları gol sonrası yaptıkları asker selamı için inceleme başlatacaklarını söyledi.
    © İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU
    UEFA, Türk millilerin asker selamını incelemeye aldı
    "Zor bir süreç olduğu için başkanımızın da dediği gibi zor zamanlarda ülke olarak çok güzel kenetleniriz. Bu beni çok mutlu etti, onurlandırdı. Destek görmek, insanların duygu ve düşüncelerini paylaşması tabii ki Türk evladı olarak tüylerimi diken diken etti. Çok mutluyum, herkese teşekkür ederim."

    Milli takımın Fransa deplasmanındaki golü asker selamı vererek kutlamasından dolayı gurur duyduğun altını çizen Enver Cenk Şahin, "O ayrı bir gurur, bu duyguyu yaşayan herkes bunu hissetmiştir. Özellikle gol sonrasında yapılan şeyler gurur verici. Suriye'de operasyonda bulunan Mehmetçiklerimize armağan olsun" yorumunu yaptı.

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (211)
    Etiketler:
    Medipol Başakşehir, Almanya, Göksel Gümüşdağ, Cenk Şahin, St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı
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