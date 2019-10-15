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17:12 15 Ekim 2019
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    Bakan Kasapoğlu Griezmann'ı hatırlattı: Milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyorlar

    © İHA /
    Spor
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (224)
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    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek nedeniyle St. Pauli’de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin’i ağırladı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek nedeniyle Almanya 2. liginde mücadele eden St. Pauli'de kadro dışı kadan Enver Cenk Şahin'i ağırladı.

    © AFP 2019 /
    Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediği için kadro dışı kalan St. Paulili Cenk Şahin: 'Silmemi istediler, silmedim'
    “Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle kahraman ordumuza muzafferiyet diliyorum. Gayet hızlı mükemmel bir şekilde ilerleyen insanlığın esenliği ve barışı için çalışan bir süreç var” diyerek konuşmasına başlayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

    “Cenk Enver Şahin’in yaşadığı süreci hepimiz biliyoruz. Tabi ki ülkemizin sınırda ki harekatı vesilesiyle esenlik getirmek amaçlı yapılan operasyonda ki askerimize gönülden olan selamını sevgisini ileten sembolik selamını başka yerlere çeken zihniyetle de karşı karşıyayız. Açıkçası üzücü olduğu kadarda olayı başka yerlere çekenler için utandırıcı bir durum. Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor. UEFA'yı bu açıdan adil ve basiretli olmaya davet ediyorum.

    ​Ülke olarak amacımız başta bölgenin insanlığın esenliği. Ülkemizi insanlığı tehdit eden terör unsurlarına karşı bölgenin arındırılması. Terör sadece Türkiye’nin sorunu değil. Bize bu çerçevede haksızlık eden, bu süreci başka yerlere çekmek isteyenler terör eylemleri ile karşılaştıkları zaman biz daima onların yanında olup destekçisi olduk ve onların acısını samimiyetle paylaştık. Terörün her türlüsüne karşı iş birliğine küresel çapta mücadeleye de her zaman hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirdik."

    'SPORCULARIMIZI LİNÇ ETMEK İSTEYENLERİN KENDİLERİNİ SORGULAMASINI İSTİYORUM'

    Enver Cenk Şahin ve bütün sporcuların hareketini takdire şayan bulduğunu belirten Kasapoğlu, “Çünkü kardeşimiz ve diğer sporcularımız yaptıkları bu paylaşım ve hareketle gayet samimi gayet içten bir sevgiyi bir empatiyi bir masumiyeti ve barışa olan mesajı ortaya koydu. Bu manada hem Cenk’i hem diğer sporcularımızı linç etmek isteyenlerin kendilerini sorgulamalarını ve bu çerçevede yaptıkları davranışların verdikleri mesajların hiçbir şekilde hukuka demokrasiye ve özellikle spor ahlaka da sığmadığını ifade etmek istiyorum. Bütün sporcularımızın her zaman olduğu gibi bu hareketleriyle diğer süreçlerde de yanlarında beraberiz” dedi.

    © AFP 2019 /
    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı: Enver Cenk, 'Antrenman yapabilir miyim?' diye ricada bulundu, kapımız açık
    'CENK BİZİ YURT DIŞINDA GURURLA TEMSİL EDEN ARKADAŞIMIZ'

    Enver Cenk Şahin ve diğer sporculara haksızlık edildiğini belirten Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

    “Cenk bizi yurt dışında gururla temsil eden arkadaşımız. Onun bu davranışı bir hakareti bir suçu ortaya koyan bir davranış değil. Onu bu davranışı sebebi ile linç edenler ve sportif yaşamı noktasında kendisinin kariyerini bölmek isteyenler ciddi bir şekilde haksızlık ortaya koyuyorlar. Bundan sonra ki süreçte ne gerekiyorsa gerek ülkemiz adına gerek spor camiası adına tüm imkanlarımızla kapılarımızın ve gönül kapılarımız sonuna kadar açık. Bugünleri tarih yazacak. Herkesin yaptığı hareket söylediği ifadeler tarihe birer not olarak geçiyor. Gerek Cenk gerek diğer sporcularımız tarihin o sayfalarında şanla şerefle anılacak. Bu süreçte haksızlık yapanlar da ısrarla gerçeklere kaşı gözlerini kaptanlarda hafızlarda utanç vesilesi olarak yer alacak. Spor birlik, beraberlik demek. Biz hiçbir zaman sporun bu ruhundan vazgeçmeyeceğiz."

    'SOSYAL MEDYADA VERİLEN DESTEK GURUR VERİCİYDİ'

    “Benim açımdan zor bir süreç oldu” diyen Enver Cenk Şahin ise şunları söyledi:

    “Ülkemde ki insanların desteği olsun bakanımızın desteği olsun bir çok kulübümüz olsun hepsinin desteği oldu. Özellikle sosyal medyadan verilen destek guru ve onur vericiydi. Zor bir süreçti ama üstesinden geleceğiz Zor zamanlarda kenetlenen bir ülkeyiz. Askerlerimiz açısından da sağlıklı bir şekilde gidip dönmeleri nasip olur.”

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (224)
    Etiketler:
    Medipol Başakşehir, Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Türkiye, Futbolcu, Sporcu, St. Pauli, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cenk Şahin
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