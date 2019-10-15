Tutya Yılmaz, jimnastiği bırakma kararı aldı

Türkiye’nin Olimpiyatlara katılan en genç sporcusu olan jimnastikçi Tutya Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada jimnastiği bıraktığını açıkladı. Yılmaz, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım, başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim'' ifadelerini kullandı.
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3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim. Daha da önemlisi milli sporcu olarak ay yıldızlı armayı taşımak, bu ülkeye hizmet etmek benim için şerefti; hayatım boyunca bu gururu onurla taşıyacağım. Bugüne kadar tüm manevi desteklerini üzerimde hissettiğim Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. @kasapoglu ‘na, Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki; jimnastik yaptığım süre boyunca katıldığım yarışmalarda podyuma hiçbir zaman madalya amacı ile çıkmadım. Benim esas ve öncelikli amacım; yapabildiğimin en iyisini yaparak ülkemi uluslararası alanda başarıyla temsil etmekti.Bunu başardığıma inanıyor, başarı haneme kaydediyorum. 17 yıl boyunca sayısız kez yarıştım, sayamadığım kadar madalya kazandım fakat 17 yılda kazandığım en kıymetli madalyam benden ilham alarak jimnastiğe başlayan minik kardeşlerim, çocuklarına beni rol model olarak örnek gösteren ailelerin sevgisi oldu. 20 yaşında bir genç kız için bundan daha büyük bir başarı ve mutluluk var mı? Bu onur madalyasını hayatım boyunca gururla taşıyacağım. Eğitim, benim ve ailem için her zaman en büyük önceliğimiz oldu. Bu sürede eğitimin ve sporun bir arada götürülebileceğini gösterdiğime inanıyorum. Jimnastik kariyerim devam ederken anaokulunda başlayıp lise mezuniyetim dahil @itu1773 gibi köklü ve akademik geleneği olan bir eğitim kurumundan başarıyla mezun oldum. Elbette ki bu başarıda öğretmenlerimin, okul yöneticilerimin katkısı, emeği çok yüksek. @itugvo Ailesine ne kadar teşekkür etsem az! İyi ki varsınız! Milli formamın yanı sıra İTÜ Spor Kulübü sporcusu olarak İTÜ forması ile yarışmakta hayatım boyunca unutmayacağım en kıymetli tecrübelerimden biri oldu. İTÜ Spor Kulübüne de teşekkürlerimi sunuyorum. Devamı yorumlarda...
Yılmaz, farklı projelerle yola devam edeceğini açıkladı.
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