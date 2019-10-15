Kayıt
21:45 15 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Tutya Yılmaz

    Tutya Yılmaz, jimnastiği bırakma kararı aldı

    © AA /
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol

    3 yaşında jimnastiğe başlayan, 16 yaşında Olimpiyatlara katılan en genç Türk olarak tarihe geçen Tutya Yılmaz, jimnastiği bırakma kararı aldı.

    Türkiye’nin Olimpiyatlara katılan en genç sporcusu olan jimnastikçi Tutya Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada jimnastiği bıraktığını açıkladı. Yılmaz, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım, başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim'' ifadelerini kullandı.

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim. Daha da önemlisi milli sporcu olarak ay yıldızlı armayı taşımak, bu ülkeye hizmet etmek benim için şerefti; hayatım boyunca bu gururu onurla taşıyacağım. Bugüne kadar tüm manevi desteklerini üzerimde hissettiğim Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. @kasapoglu ‘na, Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki; jimnastik yaptığım süre boyunca katıldığım yarışmalarda podyuma hiçbir zaman madalya amacı ile çıkmadım. Benim esas ve öncelikli amacım; yapabildiğimin en iyisini yaparak ülkemi uluslararası alanda başarıyla temsil etmekti.Bunu başardığıma inanıyor, başarı haneme kaydediyorum. 17 yıl boyunca sayısız kez yarıştım, sayamadığım kadar madalya kazandım fakat 17 yılda kazandığım en kıymetli madalyam benden ilham alarak jimnastiğe başlayan minik kardeşlerim, çocuklarına beni rol model olarak örnek gösteren ailelerin sevgisi oldu. 20 yaşında bir genç kız için bundan daha büyük bir başarı ve mutluluk var mı? Bu onur madalyasını hayatım boyunca gururla taşıyacağım. Eğitim, benim ve ailem için her zaman en büyük önceliğimiz oldu. Bu sürede eğitimin ve sporun bir arada götürülebileceğini gösterdiğime inanıyorum. Jimnastik kariyerim devam ederken anaokulunda başlayıp lise mezuniyetim dahil @itu1773 gibi köklü ve akademik geleneği olan bir eğitim kurumundan başarıyla mezun oldum. Elbette ki bu başarıda öğretmenlerimin, okul yöneticilerimin katkısı, emeği çok yüksek. @itugvo Ailesine ne kadar teşekkür etsem az! İyi ki varsınız! Milli formamın yanı sıra İTÜ Spor Kulübü sporcusu olarak İTÜ forması ile yarışmakta hayatım boyunca unutmayacağım en kıymetli tecrübelerimden biri oldu. İTÜ Spor Kulübüne de teşekkürlerimi sunuyorum. Devamı yorumlarda...

    Tutya Yilmaz (@tutyayilmaz)'in paylaştığı bir gönderi ()


    Yılmaz, farklı projelerle yola devam edeceğini açıkladı.

    Etiketler:
    Spor, jimnastik, Türkiye, Tutya Yılmaz
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sırtında saatlerce çay tepsisi taşıyabiliyor: 'Mıknatıs adam'
    Karikatür
    ABD Savunma Bakanı Esper: Suriye'de çok kötü bir duruma düşürüldük
    İnfografik
    TSK'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet