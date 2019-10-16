THY uçuş ekibinden Türkiye A Milli Futbol Takımı'na özel anons

Dünya üçüncüsü olduktan sona Kore dönüşünde Şenol Güneş’in uçakta yaptığı "Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınızdır" anonsunu hatırlatan kaptan pilot, "Sizin başarılarınızı tüm Türkiye paylaşıyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası 2020 elemeleri grubunda Fransa A Milli Takımı ile karşılaşan Türkiye, maçtan berabere ayrılınca kamuoyunda gündem olmuştu. Maçın ardından yurda dönmek için kendilerine tahsis edilen THY’na ait özel uçakta uçuş ekibi milli takım kafilesine jest yaptı.

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Sizler sahada mücadele ettiğiniz sürece birlikte nice zaferlere uçacağız. Yolunuz açık olsun... @MilliTakimlar #TürkHavaYolları pic.twitter.com/hSsivlYcfE — Türk Hava Yolları (@TK_TR) October 16, 2019

​THY uçağının kaptan pilotu Şenol Güneş’in dünya üçüncüsü olduktan sonra THY uçağında yaptığı anonsu hatırlatarak şunları kaydetti:

”A Milli Takımımızın değerli oyuncuları ve teknik heyeti. Kaptanınız konuşuyor. Uçağımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bugünkü uçuşumuzu değerli kaptanım Tülay Korkmaz ile icra edeceğiz. Sözlerimi tamamlamadan önce,değerli hocamız Şenol Güneş’in yıllar önce Kore’den dünya üçüncüsü olarak dönerken, kokpitten yaptığı anonsta ’önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınızdır’ demişti. Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor. Uçuş ekibi olarak Milletimiz adına güzel mücadeleniz ve aldığınız bir puan için sizi tebrik eder ve başarılarınızın devamını dileriz."

Anonsun bitmesinin ardından, başta Şenol Güneş olmak üzere tüm Milli Takım kafilesi kaptan pilotu alkışladı.