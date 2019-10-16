9 yaşındaki çocukların asker selamına soruşturma

Sözcü'nün haberine göre, Belçika'daki Türk kulübü 'Türkse FC'de (Beringen Türkgücü) forma giyen minik futbolcular, oynadıkları maçtan sonra Barış Pınarı Harekatı'na destek için soyunma odasında asker selamı verince haklarında soruşturma başlatıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Voetbal Vlaanderen Başkanı Marc Van Craen, "Suriye’deki politik durum hakkında bir hareket yapamazlar. Bu değerlerimizle ve spor ile siyaseti ayrı tutmak istediğimiz olgusuyla çelişiyor" ifadelerini kullandı.
'ÇATIŞMA OLMASA DA BU FOTOĞRAFLARI YAYINLARDIK'
Soruşturma başlatılacağı haberi üzerine açıklama yapan Uluslararası Demokratlar Birliği ve AK Parti Belçika SKM Başkanı Basir Hamarat, "Bu fotoğraflar her yıl tüm şehitler ve akrabaları için saygıyla yapılır. Türkiye ile Suriye arasında çatışma olmasa da bu fotoğrafları yayınlardık. Bu şimdi ekstra bir durum mu? Kulüp buna dikkat etmedi" ifadelerini kullandı.
'FUTBOL POLİTİKA İÇİN DEĞİL ÇOCUKLAR İÇİN OYUN OLMALI'
Spor Bakanı Ben Weyt da konuyla ilgili olarak, "Spor yapan çocukların siyasi ve askeri propaganda için istismara uğradığını düşünmüyorum. Kulüple acilen görüşülmeli" dedi.
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