9 yaşındaki çocukların asker selamına soruşturma

Sözcü'nün haberine göre, Belçika'daki Türk kulübü 'Türkse FC'de (Beringen Türkgücü) forma giyen minik futbolcular, oynadıkları maçtan sonra Barış Pınarı Harekatı'na destek için soyunma odasında asker selamı verince haklarında soruşturma başlatıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda minik futbolcuların asker selamı verdiği fotoğrafa "U10’umuzun 5-3’üyle kazandığımız zafer, askerlerimiz için bir hediye olsun. Bizler ciddi insanlarız. Askerlerimize birçok hediye vermek istiyoruz. Soğukta, yağmurda Türk milletinin varlığı için ruhumuzu feda etmek istiyoruz. Ve bu şaka değil" notu düşüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Voetbal Vlaanderen Başkanı Marc Van Craen, "Suriye’deki politik durum hakkında bir hareket yapamazlar. Bu değerlerimizle ve spor ile siyaseti ayrı tutmak istediğimiz olgusuyla çelişiyor" ifadelerini kullandı.

'ÇATIŞMA OLMASA DA BU FOTOĞRAFLARI YAYINLARDIK'

Öte yandan Marc Van Craen etik kurulunun da devreye girebileceğini belirtti.

Soruşturma başlatılacağı haberi üzerine açıklama yapan Uluslararası Demokratlar Birliği ve AK Parti Belçika SKM Başkanı Basir Hamarat, "Bu fotoğraflar her yıl tüm şehitler ve akrabaları için saygıyla yapılır. Türkiye ile Suriye arasında çatışma olmasa da bu fotoğrafları yayınlardık. Bu şimdi ekstra bir durum mu? Kulüp buna dikkat etmedi" ifadelerini kullandı.

'FUTBOL POLİTİKA İÇİN DEĞİL ÇOCUKLAR İÇİN OYUN OLMALI'

Beringen Belediye Başkanı Thomas Vints ise kulüple görüşme talebinde bulunurken, "Yabancı çatışmaların ülkemize getirilmesinin iyi olmadığını düşünüyorum. Ayrıca futbol politika değil çocuklar için oyun olmalı" yorumunda bulundu.

Spor Bakanı Ben Weyt da konuyla ilgili olarak, "Spor yapan çocukların siyasi ve askeri propaganda için istismara uğradığını düşünmüyorum. Kulüple acilen görüşülmeli" dedi.