La Liga: 26 Ekim'deki El Clasico, Barcelona yerine Madrid'de oynansın

Katalonya Özerk Bölgesi'nin eski liderlerine hapis cezası verilmesi birkaç gündür Barcelona'da sokaklarda protesto ediliyor.

Barcelona kulübü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cezaevi çözüm değildir" ifadesini kullanmıştı.

Açıklamada şu ifadeler de yer almıştı:

"Kulüp olarak tüm siyasi liderlerden diyalog ve müzakere aracılığıyla bu çatışmaya bir çözüm getirmelerini talep ediyoruz. Bu süreç siyasi liderlerin serbest bırakılmasını da kapsamalı. FC Barcelona, özgürlüklerinden mahrum bırakılanların ailelerine desteğini ve dayanışmasını iletiyor".

'MAÇ BAŞKA BİR YERDE OYNANSIN'

BBC Türkçe'nin haberine göre İspanya Futbol Ligi (La Liga) yönetimi, yaşanan olaylar sebebiyle 26 Ekim'deki Barcelona-Real Madrid maçının oynanacağı kentin değiştirilmesini istedi. La Liga yönetimi konuyla ilgili olarak Barcelona ve Real Madrid kulüpleriyle iletişime geçmedi.

İspanya Futbol Federasyonu'nun iki kulübe de öneriye nasıl baktıklarını soracağı, birkaç gün içinde de kararını açıklayacağı öğrenildi.

Katalonya Futbol Federasyonu, Pazartesi günü özerk bölge sınırlarında yerel liglerdeki tüm karşılaşmaları askıya almıştı. Fakat La Liga, İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı.