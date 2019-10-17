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    Rus karma dövüşçü 28 yaşındaki Habib Nurmagomedov

    Nurmagomedov’a göre, en zorlu mücadelesi yiyeceklere karşı

    Sputnik
    Spor
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    Sürekli olarak kilosunu belirli bir aralıkta korumak zorunda olan UFC hafif sıklet şampiyonu Habib Nurmagomedov, yemeğe olan düşkünlüğünü ve en büyük rakibinin yiyecekler olduğunu anlattı.

    Khabib Nurmagomedov
    © AFP 2019 / Vasily MAXIMOV
    Nurmagomedov ringlere veda etmeye hazırlanıyor
    UFC hafif sıklet şampiyonu Habib Nurmagomedov, MMA kariyeri boyunca çıktığı tek bir maçta dahi yenilmedi. Ancak başarılı sporcu, bugüne kadar karşısına çıkan hiçbir rakibinin, onu tartı karşısında verdiği mücadele kadar zorlamadığını itiraf etti.

    Rusya’nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Sinerji Forumu’nda konuşan Nurmagomedov, kişisel görünümü için uyguladığı yoğun programlar ve UFC hafif sıklet şampiyonu olmak için mecbur kaldığı zorunluluklara rağmen, hala günlük rutinine birtakım egzersizler eklemesi gerektiğini açıkladı ve en büyük sorununun yiyeceklerin cazibesine karşı koyamamak olduğunu itiraf etti.

    Rus karma dövüşçü 28 yaşındaki Habib Nurmagomedov
    Sputnik
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    Nurmagomedov, “Esas sorunum beslenme. Gittiğim çoğu yerde yemek ikramına maruz kalıyorum, pek çoğu da adeta bir ziyafet oluyor. Bu benim için oldukça zor. Aklınıza gelebilecek her türlü yiyeceği önüme koyuyorlar. Kimileri bunu komik bulabilir, ancak benim için hiç komik değil zira o fazladan 16-17 kiloyu vermek zorunda kalacak olan benim. Beslenme oldukça mühim bir şey. 23 yaşındayken çok yerdim, ancak 31 yaşına geldim ve metabolizmam yavaşladı. Yediklerimi sindirmekte zorlamaya başladığımda ise, beslenmenin önemini anladım. Biliyorsunuz ki daima belirli bir kilo aralığında kalmak durumundayım. Şimdilerde çok yediğimde, 5-6 ay içinde vermem gereken kiloyu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

    Sporcuların çoğunlukla ot sapı yedikleri hatırlatılan sporcu, “Şu an kesinlikle ot sapı yediğimi söyleyemem. Bu sıralar her yerde oldukça iyi besleniyorum. Çokça et yiyorum, özellikle de ekmek… Ekmek, çay ve şeker olmadan yapamıyorum. Pek tereyağı seven birisi değilim, onun yerine ekşi krema ve süzme peynir tercih ediyorum. Ancak ne yazık ki onlar da oldukça yüksek kalorili” açıklamasını yaptı ve ekledi: “Dövüşmeden iki ay önce oldukça sıkı bir diyete giriyorum. En son kilo sınırlamam sırasında 10 kilo almıştım. Oktagona girdiğimde 80 kiloydum, bir gün öncesinde ise 70.3 kiloydum”

    Godzilla
    © AFP 2019 / KAZUHIRO NOGI
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    Bir günde 10 kilo almanın mümkün olup olmadığı sorulan sporcu, “Yüksek yağ oranı içeren ekşi kremayla mümkün olabilir” yanıtını verdi ve suçluluk duyduğu zevklerinden birisinin pankeklerin üzerine dökmeye bayıldığı yoğunlaştırılmış süt olduğunu söyledi.

    Kilo vermenin geçmişte kendisini olumsuz etkilediğine de değinen Nurmagomedov, “Bir keresinde o kadar çok kilo vermiştim ki, neredeyse ölüyordum. Bunun yaşandığı oldu. Daha sonrasında kilo vermeyle ilgili tekrar büyük sorunlar yaşadım, böbreklerimle ilgili sağlık problemlerim vardı. Tedavi görmem ve ardından uzun süre müşahede altında tutulmam gerekti. Sporun doğasında bu var. Bilinçli olarak büyük bir risk alıyoruz, karşılığında ise sağlığımızı tamamıyla kaybetme ihtimalimiz var” açıklamasını yaptı.

    Rus karma dövüşçü 28 yaşındaki Habib Nurmagomedov
    Sputnik
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    Ünlü sporcu pek çok sağlık sorunuyla mücadele etmiş olsa da, bu durum spor kariyerini pek de olumsuz etkilemedi.

    Şampiyon boksör, “10 yıllık amatör ve 11 yıllık profesyonel spor yaşantım sonucunda şunu söyleyebilirim ki, tek bir yara aldığımı dahi hatırlamıyorum. Hayatım boyunca yakın dövüş sporlarıyla uğraştım, ancak bugüne dek bir yerimi morartacak ya da kanatacak kadar sert bir darbe almadım. Açıkçası yüce bir güç tarafından desteklendiğimi söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

     

    Etiketler:
    St. Petersburg, Habib Nurmagomedov, UFC
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