Tahkim Kurulu Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçı itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçının tekrarı ile ilgili yaptığı başvuruyu reddetti.

Süper Lig'in 4.haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor – Fenerbahçe maçının ardından sarı lacivertlilerin TFF’ye yaptığı başvuru sonuçlandı. Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı itirazı reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva’da bugün yaptığı toplantıda, 16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor – Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü’nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi.

Yönetim Kurulu, toplantıda MKE Ankaragücü Kulübü’nün 21 Eylül 2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. ile MKE Ankaragücü arasındaki maçta kural hatası yapıldığına dair başvurusunu da reddetti.

TAÇ VE AUT ATIŞLARINDAN BAŞVURU YAPILMIŞTI

Fenerbahçe yönetimi, 3-1 kaybettikleri Alanyaspor maçında kural hatası olduğu gerekçesi ile Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuştu.

Alanyaspor'un attığı ilk golde kullanılan taç atışının kurallara uygun olarak atılmadığı ve el değiştirmesi gerektiği tartışmaları yaşanırken Fenerbahçe yönetimi yaptığı değerlendirmenin ardından konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan maçın tekrar oynanmasını talep etmişti.

Aynı zamanda Alanyaspor'un ikinci golünü atan Papiss Cisse'nin Fenerbahçe kalecisi Altay'ın aut atışı kullanıldığı sırada ceza sahası içerisinde bulunması nedeniyle yine kural yatası yapıldığı belirtilerek maçın 60.dakikadan itibaren tekrar oynanması istenmişti.

TFF MHK’dan da görüş alarak yaptığı değerlendirmede Alanyaspor Fenerbahçe maçının tekrarını gerektiren bir kural hatası olmadığına kanaat getirdi ve Fenerbahçe’nin yaptığı başvuruyı reddetti.