Kayıt
13:38 18 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İstanbul Maratonu'nda ödüller belirlendi: Yabancı sporculara 703 bin 900 dolar, Türk sporculara 414 bin 500 lira

    © AA /
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 214
    Abone ol

    41. İstanbul Maratonu'nda yarışacak yabancı sporculara toplam 703 bin 900 dolar, Türk sporculara ise 414 bin 500 lira ödül verilmesi kararlaştırıldı.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün talep yazısı üzerine Hukuk Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu'nun ortak raporuyla 3 Kasım'da koşulacak 41. İstanbul Maratonu'nda ödül miktarları gündeme alındı.

    Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu
    © AA / Orhan Akkanat
    Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu’na Kenya damgası
    Komisyon raporuna göre 41. İstanbul Maratonu 'Yabancı Sporcu' kategorileri için ödül olarak 403 bin 900 dolar, dünya ve diğer zaman bonusları için ise erkek ve kadınlara toplam 300 bin dolar ödenmesi görüşü uygun bulundu.

    Buna göre yabancı sporculara döviz kuru üzerinden yaklaşık 4 milyon lira verilecek. 'Türk Sporcu' kategorilerinde dereceye giren sporcular için de toplam 414 bin 500 lira verilecek.

    Ödül çizelgesi taslağına göre maraton kategorisinde yabancı sporculara dünya rekoru hariç birincilere 50 bin dolar ödül verilecek. Aynı kategoride birinci olan Türk sporculara ise 50 bin lira ödül konuldu.

    Çizelgede yabancı sporcular için 10 ila 40 bin dolar arasında çeşitli zaman bonusları konulurken dünya rekoru için ise ayrıca 50 bin dolar verileceği bilgisi yer aldı.

    Maratonda ayrıca uluslararası elit atlet kategorisinde olan 16 yabancı atlet ve üç tempo verici atlet için ise 160 bin dolar ödenecek. 

    Etiketler:
    Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Lirası, Dolar, Döviz, Spor, Koşucu, Ödül, İstanbul, İBB Meclisi, Vodafone İstanbul Maratonu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Anne köpek, taşları ağzından bırakmıyor: 'Kaybettiği yavrularının kokusu sinmiş olabilir'
    Karikatür
    Koalisyon güçleri, Suriye'nin kuzeyinde terk ettikleri üssü bombaladı
    İnfografik
    Barış Pınarı Harekatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet