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13:38 18 Ekim 2019
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    Las protestas del 21D en Barcelona, Cataluña

    Barcelona - Real Madrid maçı gösteriler nedeniyle ertelendi

    © REUTERS / Albert Gea
    Spor
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    26 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan Barcelona-Real Madrid maçının Barcelona'daki gösteriler nedeniyle ertelendiği açıklandı.

    La Liga: 26 Ekim'deki El Clasico, Barcelona yerine Madrid'de oynansın
    © REUTERS / Albert Gea
    La Liga: 26 Ekim'deki El Clasico, Barcelona yerine Madrid'de oynansın
    Katalonya Özerk Bölgesi'nin eski liderlerine hapis cezası verilmesinin Barcelona sokaklarına taşması ülkenin futbol müsabakalarını da etkiledi. 

    Katalan lidere verilen cezaya Barcelona Futbol Kulubü'nden gelen 'Hapis çözüm değildir' açıklamasının ardından İspanya Futbol Ligi (La Liga) yönetimi de 26 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan Barcelona-Real Madrid maçının gösteriler nedeniyle Madrid'de oynanmasını istediklerini belirtmişti. 

    Bugün İspanya Futbol Federasyonu'ndan (RFEF) konuyu netleştiren bir açıklama geldi. Federasyon Camp Nou stadında gerçekleşecek karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu. 

    Açıklamada maçın 'güvenlik sorunları nedeniyle' ileri bir tarihte gerçekleşeceği belirtildi. 

    Federasyon, "Barcelona ve Madrid 21 Ekim Pazartesi saat 10.00'a kadar yeni bir tarihte anlaşmak zorunda. Aksi takdirde tarihe Rekabet Komitesi karar verecek" açıklamasını yaptı. 

    KATALONYA'DAKİ SÜREÇ

    © AFP 2019 / JASPER JACOBS
    Katalan lider Puigdemont kendi isteğiyle Belçika’da teslim oldu
    İspanya'da Yüksek Mahkeme, Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçiden 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası verdi.

    Kararın ardından Barcelona'nın farklı bölgelerinde hapis cezaları protesto edilmeye devam ediyor. Polisin göstericilere zaman zaman sert müdahalelerde bulunduğu biliniyor. 

    KATALAN LİDER TESLİM OLDU

    Son olarak bugün İspanya Yüksek Mahkemesi'nin hakkında üçüncü kez Avrupa çapında tutuklama emri çıkarttığı eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, kendi isteğiyle Belçika'da polis karakoluna karakola giderek ifade verdi.

     

    Etiketler:
    Katalonya Özerk Bölgesi, Katalonya, İspanya, Maç, Real Madrid, Barcelona
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