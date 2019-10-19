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01:48 19 Ekim 2019
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    Galatasaray, Süper Lig'in 8. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray’ın golünü atan Ryan Babel (ortada), sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

    Galatasaray 5 maç sonra güldü

    © AA /
    Spor
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    Süper Lig’in 8’inci haftasında Galatasaray, evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırladı. Karşılaşma sarı-kırmızılıların 3-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.

    © DHA /
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    Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalardaki 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

    İLK YARI

    5’inci dakikada sağ kanattan Şener’in ortasında ceza sahası içi arka direkte Babel’in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

    14’üncü dakikada Emre’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert'in dönerek plase vuruşunda Muslera topu kurtarmayı başardı.

    20’nci dakikada Sivasspor çok tehlikeli geldi. Orta alanda topla buluşan Yatabare’nin uzun pasında ceza sahasına girmeden kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Mert’in şutunda meşin yuvarlağı Muslera çelmeyi başardı. Muslera’dan dönen topa hareketlenen Fernando’nun şutunda ise top üst direkten döndü.

    22’nci dakikada sol kanatta topla buluşan Andone, rakibi geçerek sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

    Galatasaray - logo
    © AA / Aytaç Ünal
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    41’inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazda Appindangoye’nin müdahalesi sonucu Andone’nin yerde kalmasıyla karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

    42’nci dakikada penaltıyı kullanan Andone, top kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.

    İlk yarı Galatasaray’ın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

    İKİNCİ YARI

    47’nci dakikada Sivasspor’da Cofie, orta alanda Ömer’e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    56’ncı dakikada ceza yayı içinde topla buluşan Emre Mor’un sert vuruşu kaleci Samassa’da kaldı.

    69’uncu dakikada Emre Kılınç’ın pasında ceza saha içi sol çaprazda topla buluşan Uğur, son çizgiye inerek içeriye çıkardığı topta Kone boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 2-1.

    Mustafa Cengiz
    © AA / Elif Öztürk
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    74’üncü dakikada Ömer Bayram’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Babel’in gelişine sert vuruşunda sağ kale direğine de çarpan top ağlarla buluştu: 3-1.

    80’inci dakikada Andone’nin sol taraftan ortasında arka direkte boş durumda olan Emre Mor'un altıpas içinde kayarak şutunda top yandan auta çıktı.

    84’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Emre Kılınç, pasını bekletmeden penaltı noktası üzerindeki Erdoğan’a çıkardı. Erdoğan’ın gelişine vuruşunda top Muslera’nın sol tarafından ağlarla buluştu: 3-2.

    90+2’nci dakikada Sivasspor beraberliğe çok yaklaştı. Sol kanatta Erdoğan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Djerlek’in gelişine vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.

    Galatasaray-Gençlerbirliği
    © AA /
    Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşması golsüz tamamlandı

    ANDONE, SARI-KIRMIZILI FORMA İLE İLK GOLÜNÜ ATTI

    Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone, Sivasspor maçıyla birlikte Galatasaray kariyerindeki ilk golünü attı. Bu sezon 3 maçta forma şansı bulan oyuncu, Terim’in forma vermesiyle Sivasspor karşısında 4’üncü maçına çıktı. Maçın 22’nci dakikasında sol çapraz güzel bir şutla ağları havalandıran Andone, gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Andone, karşılaşmadaki ikinci golünü ise penaltıdan kaydetti.

    ÖMER BAYRAM, BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK

    Sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram, 78’inci dakika gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ömer, ligin 9’uncu haftasında deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

    Etiketler:
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Demir Grup Sivasspor, Galatasaray
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