Zidane'ın kaderi Galatasaray'a bağlı

Galatasaray maçı öncesi La Liga'da Mallorca'ya 1-0 yenilip liderliği Barcelona'ya kaptıran Real Madrid hakkında İspanyol basınında çıkan iddialara göre Zidane, İstanbul'da mağlubiyet alınması halinde görevden alınacak.
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El Mundo'nun haberine göre Galatasaray'a yenilirse yolların ayrılması beklenen Fransız hocanın koltuğu için en güçlü adaylar Portekizli Jose Mourinho ile İtalyan Massimiliano Allegri durumunda.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk 2 hafta maçları sonunda 1'er puana sahip iki ekipten Galatasaray 3., Real Madrid ise son sırada yer alıyor.
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