Zidane'ın kaderi Galatasaray'a bağlı

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında yarın İstanbul'da Galatasaray'ın konuğu olacak olan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane için tehlike çanları çalıyor.

Galatasaray maçı öncesi La Liga'da Mallorca'ya 1-0 yenilip liderliği Barcelona'ya kaptıran Real Madrid hakkında İspanyol basınında çıkan iddialara göre Zidane, İstanbul'da mağlubiyet alınması halinde görevden alınacak.

El Mundo'nun haberine göre Galatasaray'a yenilirse yolların ayrılması beklenen Fransız hocanın koltuğu için en güçlü adaylar Portekizli Jose Mourinho ile İtalyan Massimiliano Allegri durumunda.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk 2 hafta maçları sonunda 1'er puana sahip iki ekipten Galatasaray 3., Real Madrid ise son sırada yer alıyor.