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19:08 22 Ekim 2019
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    Ahmet Nur Çebi

    Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'yla bu yola devam edeceğiz

    © İHA /
    Spor
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    Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımının teknik direktör Abdullah Avcı'yla sonuna kadar beraber olduklarını belirterek, "Onunla bu yola devam edeceğiz. Onun arkasındayız." dedi.

    © İHA /
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    Siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbol takımının oyuncularıyla yemekte bir araya geldi.

    Çebi, burada yaptığı açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı'yla ilgili, şu ifadeleri kullandı:

    "Çok değerli hocam, Abdullah hocamla çok eski tanışıyoruz. Onunla bu yola devam edeceğiz. Onun arkasındayız. Sonuna kadar onunla ve sizlerle beraberiz. Önümüzde iki maçımız var. Bu iki maçta göstereceğiniz performans iyi olursa benim elimi güçlendireceksiniz. Tek taraflı değil arkadaşlar, siz bize, biz size yardım edeceğiz. Ben yapmam gerekenleri biliyorum, sizler de yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Hoca müsaade ettiği sürece sizinle zaman geçireceğim. Çok da buraya gelip gitmek istemiyorum. Bana ne zaman ihtiyaç duyarsanız hocam beni aradığında koşup buraya geleceğimden emin olabilirsiniz."

    'SİZE YALAN SÖYLEMEYECEĞİZ, SİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIM'

    Ahmet Nur Çebi, kulübe tekrar başkan olarak geri döndüğünü vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
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    "Bir seçim dönemi oldu. Bildiğiniz üzere kafalar biraz karıştı, herkeste biraz dağınıklık oldu. Artık buradayız. Burada daha önce 4-5 yıl görev yaptım. İçlerinizde tanıdıklarım da var yeni arkadaşlar da. Artık Beşiktaş'ta yeni bir dönem başlıyor. Camialar sportif başarılar peşinde koşan taraftarlarla dolu. Sizden tek ricam artık huzurlu olmanız, bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma güvenmenizdir. İyi bir ekibiz. Sizler de çok iyi bir ekipsiniz. Artık bu dağınıklığı ortadan kaldıralım, ben kendi tarafımda sizler kendi tarafınızda".

    Futbolcuların sorunlarını zaman içinde çözeceğini anlatan Ahmet Nur Çebi, "Bana güvenin, ben yanınızdayım, zaman içinde sorunlarınızı çözeceğim. Özellikle ilk çözmem gerekenleri de çok iyi biliyorum. Bunun için bazı arkadaşlarımız sizinle görüşecekler. Birçok sorunun çözüldüğünü o an hissedeceksiniz. Belki bugüne kadar size söylenen şeyler olmamıştır ama ben söyledim mi yaparım, eski arkadaşlar bilir. Size yalan söylemeyeceğim, sizi yalnız bırakmayacağım" diye konuştu.

    Etiketler:
    Futbol, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Abdullah Avcı, Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi
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