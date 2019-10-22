Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray, evinde ağırladığı Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, evinde ağırladığı İspanyol devi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, evinde Real Madrid'i konuk etti. Mücadele 1-0 Real Madrid üstünlüğüyle son buldu. Galatasaray 1 puan son sıraya geriledi. Real Madrid 4 puana yükseldi. Konuk takımın golünü 18. dakikda Toni Kroos kaydetti. Sarı-kırmzılılar bir sonraki maçını Real Madrid deplasmanında oynayacak. PSG de Club Brugge'ü yenerek 9 puanla liderliğini korudu. Brugge ise 2 puanda G.Saray'ın önünde bulunuyor.



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