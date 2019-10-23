Beşiktaş-Galatasaray derbisi Mete Kalkavan'ın

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belirlendi. 27 Ekim Pazar günü Beşiktaş Park’ta oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçını hakem Mete Kalkavan’ın yöneteceği açıklandı.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu ve TFF 1. Lig 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı— TFF (@TFF_Org) 23 октября 2019 г.
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Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Derbinin VAR hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.
Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak olan maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:
25 Ekim Cuma
- 20.30 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler
26 Ekim Cumartesi
- 15.00 Sivasspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy
- 17.30 Gaziantep FK - Alanyaspor: Serkan Tokat
- 20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Ali Şansalan
27 Ekim Pazar
- 14.00 Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Zorbay Küçük
- 16.30 Göztepe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
- 16.30 Gençlerbirliği - Denizlispor: Halis Özkahya
- 19.00 Beşiktaş - Galatasaray: Mete Kalkavan
28 Ekim Pazartesi
- 20.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Ali Palabıyık
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