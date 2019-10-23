Altaylı: Futbolculara ağır vergi geliyor, Türkiye 'vergi cenneti' olmaktan çıkacak

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Vergi Kanunu'ndaki değişiklikler yasalaşırsa Türkiye'deki futbolcuların ağır vergiler ödeyeceğini belirtti, "Türkiye futbolcular için 'vergi cenneti' olmaktan çıkacak ve Türkiye 1. Ligi'nde ya da Süper Lig'de oynayan futbolcular Avrupalı meslektaşları ile hemen hemen aynı oranda vergilendirilecekler" dedi.

Vergi Kanunu'nda değişiklikler öngören tasarının hemen hemen tamamlandığını söyleyen Habertürk yazarı Altaylı, tasarının yakında TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini ve bir-iki değişiklikle yasalaşacağını aktardı.

Kanunda olumlu-olumsuz pek çok değişiklik olduğunu ifade eden Altaylı, "Görebildiğim kadarıyla hizmet sektörlerinde vergi oranını arttıran, üretim sektörlerinde ise düşüren veya aynen koruyan bir yaklaşım geliştirmeye çalışmışlar ki, bunu makul buldum. Genel olarak taslağın bende uyandırdığı intba, 'Denizi bitirdik. Acil su lazım' durumu" diye yazdı.

Altaylı yazısına şöyle devam etti:

"Yani: 'Durum şahane. Vergiler müthiş.' Şaka bir yana yeni tasarıdaki en önemli değişiklik, yıllardan ber tartışılan 'Futbolcu vergileri' ile ilgili. Bu tasarı yasalaşırsa, Türkiye futbolcular için 'verg cenneti' olmaktan çıkacak ve Türkyie 1. Liginde ya da Süper Liginde oynayan futbolcular Avrupalı meslektaşları ile hemen hemen aynı oranda vergilendirilecekler."

"Yeni tasarıya göre 'En üst ligdekiler için yüzde 20, en üst altı ligdekiler için yüzde 10' vergi öngörüldüğü doğru ama hepsi bu değil" diyen Altaylı, "Yani yılda 2 milyon avro ücret alan bir futbolcu bugünkü kurdan 12 milyon 980 bin TL olan yıllık geliri için 5 milyon 759 bin 460 TL vergi ödeyecek" ifadesini kullandı.