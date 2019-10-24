Rıza Kayaalp 2019 Dünya Askeri Oyunları'nda şampiyon oldu

Kayaalp, yarı finalde Avrupa ikincisi Ukraynalı Aleksandr Chernetskyi'yi (9-0) sayı tuşuyla yenerek adını finale yazdırdı.
Rıza Kayaalp final müsabakasında Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
2019 Dünya Askeri Oyunları finalinde Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi 3-1 mağlup eden güreşçi Rıza Kayaalp, şampiyon oldu.
Kayaalp, yarı finalde Avrupa ikincisi Ukraynalı Aleksandr Chernetskyi'yi (9-0) sayı tuşuyla yenerek adını finale yazdırdı.
Rıza Kayaalp final müsabakasında Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
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