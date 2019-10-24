Rıza Kayaalp 2019 Dünya Askeri Oyunları'nda şampiyon oldu

2019 Dünya Askeri Oyunları finalinde Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi 3-1 mağlup eden güreşçi Rıza Kayaalp, şampiyon oldu.

Bu sene Çin’de düzenlenen Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları’nda güreşçi Rıza Kayaalp, ilk turda Asya Şampiyonu İranlı Amin Mirzazadeh Mohammed'i (5-2), çeyrek finalde de Alman Eduard POPP'i (5-1) mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Kayaalp, yarı finalde Avrupa ikincisi Ukraynalı Aleksandr Chernetskyi'yi (9-0) sayı tuşuyla yenerek adını finale yazdırdı.

Rıza Kayaalp final müsabakasında Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.